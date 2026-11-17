Empezó la temporada de premios y todos se encuentran celebrando tanto las nominaciones a The Game Awards como el inminente lanzamiento de GTA 6 —uno de los videojuegos más importantes en años— pero la industria sigue haciendo sus maldades y nos enteramos de más despidos en un estudio muy querido: Firaxis Games, responsables de los juegos de las series Civilization, X-Com y el subestimado Marvel’s Midnight Suns

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Gracias a un reportaje del periodista Jason Schreier en Bloomberg nos enteramos que Take-Two Interactive Software despidió alrededor de 60 personas de Firaxis Games. De acuerdo a los involucrados, este sería aproximadamente un tercio de la fuerza laboral del estudio. Heather Hazen, cabeza de Firaxis, también dejará la compañía.

Estas noticias llegan tras una serie de tropiezos en la historia de ese legendario estudio. Civilization VII, su más reciente juego, fue supuestamente un éxito en ventas pero tuvo una muy mala recepción por parte de sus usuarios y ni siquiera las constantes actualizaciones han hecho que se gane de nuevo su confianza.

Por otro lado, hay reportes de que el nuevo X-Com que está siendo desarrollado ha tenido graves problemas y aplazamientos internos, aunque los despidos no causaron su cancelación.

Con la noticia de los despidos en Firaxis Games continúa la horrible tendencia de despidos masivos en la industria de los videojuegos y tristemente no parece que vaya a parar. Y para dar más contexto, no podemos olvidar que Take-Two, los dueños de Firaxis, son también dueños de Rockstar y por lo tanto quienes más dinero van a ganar con las ventas de GTA 6. Esto a muchos les suena a una forma de rocortar gastos para que las ganancias del nuevo juego parezcan aún más impresionantes a los accionistas. En cualquier caso, un verdadero asco.