Después de GTA London, es improbable que Grand Theft Auto vuelva a salir de Estados Unidos

Después del Grand Theft Auto original para PlayStation y PC en 1997, DMA Design –antiguo Rockstar North– continuó el juego de crimen en vista cenital con una expansión individual de GTA denominada Grand Theft Auto: London 1969, así como otro paquete más corto y gratuito exclusivo para PC, llamado London 1961. Apartando la retrofuturista Anywhere City de GTA 2 –ubicada en «algún lugar» de Estados Unidos–, la saga nunca se ha vuelto a alejar de las metrópolis comunes norteamericanas.

Muchos fanáticos han esperado que una versión 3D o HD de GTA vuelva a ubicarse en un lugar lejos de América, al mejor estilo de The Getaway para PS2 ubicado también en Londres. Esto sin embargo, no parece ser una opción para Rockstar Games. Dan Houser –cofundador, productor y escritor de la gran mayoría de juegos de Rockstar Games hasta 2020, cuando se retiró de la compañía–, señaló en una entrevista por qué GTA siempre volvía a ciudades inspiradas en Nueva York, Los Angeles y Miami.

“Hay un crisol de culturas en ciudades como Los Angeles. Hay ostentación, glamour, bajos fondos, inmigrantes, una enorme riqueza en todas ellas. Creo que eso es lo que resulta realmente interesante, no solo para GTA, sino para cualquier proyecto que busque mostrar un fragmento de la vida real”.

Es casi como una versión psicótica de un libro de Dickens”.

La carrera de Dan Houser en DMA Design comenzó como productor y guionista del paquete de misiones Grand Theft Auto: London 1969. Pero un juego en 3D de la serie GTA también ambientado en Londres nunca fue una realidad.

Para Houser, si bien numerosas ciudades globales son crisoles de culturas con potenciales adecuados, Grand Theft Auto tiene la cultura estadounidense en su esencia, lo que significa que nunca hubo planes reales para ambientar otra entrega en Londres.

«Hicimos algo pequeño en Londres hace 26 años […] Fue bastante divertido y original, el primer paquete de misiones para PlayStation. Creo que, para un GTA completo, siempre tuvimos claro que la franquicia tenía tanta esencia estadounidense que sería muy difícil adaptarla a Londres o a cualquier otro lugar. Necesitabas armas, necesitabas personajes icónicos».

Sin Dan Houser a cargo de las decisiones creativas en Rockstar Games y con GTA 6 firmemente establecido en Vice City de nuevo, resta ver qué le depara al futuro de la serie dentro de unos… ¿15 años tal vez? Por lo menos no harán uso de IA.