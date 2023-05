Destiny 2: conoce todo lo que llega con el inicio de la Temporada de las Profundidades

Eclipse, la antepenultima gran actualización de Destiny 2 está con nosotros desde hace ya un par de meses. Durante este tiempo, Bungie ha lanzado la incursión «Origen de las Pesadillas» y llevó a cabo los juegos y la Copa de los guardianes 2023. Ahora, con un nuevo tráiler, Bungie ha dado inicio oficialmente a la Temporada de las Profundidades.

Índice de la Temporada de las Profundidades de Destiny 2

¿Qué contenido agrega a Destiny 2 la Temporada de las Profundidades?

Desde hoy, los guardianes —que tengan eclipse más el pase anual—pueden acceder a una de las dos mazmorras que Bungie lanzará en el 2023.

Desde este momento, los guardianes encontrarán en Destiny 2 una serie de actividades en el planeta Titan. Una vez lleguen al planeta, los guardianes tendrán que investigar una señal que los llevará a las profundidades del océano de metano. La temporada de las profundidades está disponible desde el 23 de mayo y se extenderá hasta el 22 de agosto del 2023.

Actividades de la Temporada de las Profundidades:

Misiones semanales.

Buceo profundo.

Recuperación. Esta es la actividad de temporada con emparejamiento en línea.

actividad de pesca.

¿Cuáles son los objetos de la colaboración entre PlayStation y Destiny 2?

Junto con la llegada de la Temporada de las Profundidades, Bungie ha anunciado que tendrá una colaboración con PlayStation. Esta agregará diseños de armadura, naves, apariencias para el fantasma y remates inspirados en personajes como Aloy, Kratos y Jin Sakai. Adicionalmente, en Eververso los guardianes encontrarán más elementos de franquicias emblemáticas de PlayStation como The Last of us o Ratchet & Clank.

Paquetes de diseño de armadura

Cazador – Cazador ungido

Titán – Azote de los dioses

Hechicero – Ancestral

Paquete de remates Errante eterno

De ninguna parte

Caos en torbellino

Golpe perfecto

Paquete de córdiceps

Chasqueador (espectro)

Terror en ciernes (nave)

Portador de cuarentena (colibrí)

Gesto

Arreglatodo

¿Cuáles son los Ganadores de la Copa y los Juegos de los guardianes 2023?

La edición de este año de los Juegos de los Guardianes ha llegado a su fin y la victoria fue para los Titanes. En conmemoración, una estatua de los Juegos de los Guardianes estará en la Torre todo el año para celebrar la victoria de los Titatanes.

Adicionalmente, Bungie ha declarado que «por segundo año consecutivo, la Copa de los Juegos de los guardianes y la Fundación Bungie vieron a equipos de todo el mundo recaudar USD $145,000 para Direct Relief e International Rescue Committee. Este fue el resultado final de la actividad.

Ganadores categoría caritativa

DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS Lost City Guardians Destiny 2 Japan Creator Metagalactic Boomers

Ganadores categoría técnica

Popcorn Ursidae Prayer Lighthouse Community Team

Fuente: comunicado de prensa de Bungie