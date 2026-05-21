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Destiny 2: después de 12 años, Bungie anuncia que no desarrollará más contenido para el juego

Todas las expansiones han sido canceladas y la última actualización de contenido para Destiny 2 ya tiene fecha de distribución.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Tras casi doce años de servicio, el universo de Destiny, el estudio Bungie anunció que dejará de desarrollar contenido para Destiny 2. Esto con la llegada de una última actualización —que pondrá punto y final titulada «Momentos de Triunfo«, marcando el cierre del soporte activo del juego. A partir de ese momento, el enfoque de la compañía se trasladará por completo hacia la incubación y el desarrollo de sus próximos proyectos. Básicamente este será el fin de la historia de nuestros guardianes en el universo de creado por Bungie. Por lo menos hasta el anuncio de un posible Destiny 3, el cual no ha sido anunciado ni rumorado hasta el momento de escribir este articulo.

¿Cuándo sale la última actualización de Destiny 2?

¿Cuándo sale la última actualización de Destiny 2?

A pesar de concluir su desarrollo activo, Bungie aseguró que Destiny 2 permanecerá jugable de manera permanente, tal cual como el Destiny original lo es hoy en día. La actualización final de Destiny 2 llegará el jueves 9 de junio y recopilará experiencias de toda la historia del título. Entre las novedades principales se encuentra el regreso permanente de la Sparrow Racing League (SRL) con sus pistas clásicas y una nueva zona de carreras. Además del retorno del menú «Director» como la interfaz central del juego para seleccionar las actividades.

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Otras novedades de la actualización final de Destiny 2

¿Cuándo sale la última actualización de Destiny 2?

La actualización final de Destiny 2 introducirá la actividad permanente Pantheon 2.0 con un calendario escalonado de jefes. Adicionalmente, se actualizará todo el armamento de incursiones, mazmorras y destinos. El ecosistema del juego también sufrirá cambios drásticos: los eventos estacionales serán retirados, centralizando sus recompensas en un vendedor especial, y los contenidos previos se unificarán en un solo paquete denominado «Destiny 2: The Collection«. Finalmente, las comunicaciones semanales a través del blog oficial del estudio entrarán en un periodo de hibernación definitiva pocas semanas después del lanzamiento de la actualización que pondrá final a la historia de Destiny 2.

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Fuente: Bungie

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