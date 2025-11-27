Destiny 2 prepara la expansión inspirada en Star Wars ‘Los Desertores’

El alguna vez megapopular título multijugador de Bungie está pasando por tiempos difíciles. Las más recientes expansiones no han logrado los niveles de jugadores que solía tener, pero el estudio no está dispuesto a rendirse y va a recurrir a los siempre eficaces «crossover» para llamar la atención nuevamente. Para Los Desertores, la próxima expansión que va a llegar muy pronto, prepara una gran colaboración con una de las marcas más populares de todos los tiempos: Star Wars.

Esta actualización estará disponible a partir del martes 2 de diciembre de 2025. Pueden ver su tráiler a continuación pero no olviden activarle los subtítulos en español.

Esta es una colaboración inusual porque no van a aparecer personajes ni objetos de Star Wars como los conocemos en las películas, series, novelas ni cómics. Es más bien una mirada a esa franquicia a través del lente de Destiny, como explican sus creadores en un reciente video hablando sobre la expansión. Tenemos nuevos personajes claramente inspirados en los Sith y los Jedi que luchan con sables de luz… disculpen, «filos práxicos». Hay un Imperium que no es exactamente el Imperio galáctico, pero se le parece y una trama sobre el bien y el mal con la tentación de un «lado oscuro» que no es como el que ya conocemos.

Además de la nueva historia, Destiny 2: Los Desertores agregará una notable cantidad de armas y equipo nuevo al juego. Entre el nuevo equipamiento excepcional se cuenta:

Espada cinética – Filo práxico (inspirada en los sables de luz)

Ballesta solar – Reliquia (inspirada en la ballesta Wookiee)

Ametralladora de cuerdas – Servicio de Luzaku

Casco de hechicero – Difusión Deimos

Piernas de cazador – Favor de la suerte

Pecho de titán – Vestidura práxica

Otras novedades de la expansión son las siguientes

Frontera sin ley – una nueva actividad con nuevos mapas en Marte, Europa y Venus.

– una nueva actividad con nuevos mapas en Marte, Europa y Venus. Nuevo sistema de reputación con las facciones de sindicatos — División de la Totalidad , Barracudistas y Reforma de Tharsis — mediante operaciones de Contrabando, contratos de Cazarrecompensas y tareas de Sabotaje.

— , y — mediante operaciones de Contrabando, contratos de Cazarrecompensas y tareas de Sabotaje. Nuevo modo Invasión que permite a los jugadores aparecer en el campo de batalla para interrumpir el progreso de los demás y ganar recompensas.

que permite a los jugadores aparecer en el campo de batalla para interrumpir el progreso de los demás y ganar recompensas. La nueva mazmorra Equilibrio que saldrá el sábado 13 de diciembre de 2025.

Para terminar, si tienen la Edición Definitiva del Año de la Profecía recibirán sin costo extra la expansión Los Desertores para Destiny 2 junto al Colibrí excepcional Eneacordo, la nave excepcional Líder de los desertores, el Emblema Introducción a las estrellas, el Fusil de francotirador excepcional Nuevas Tierras Más Allá y el Paquete de Leyendas del Lado Oscuro.