Destiny 2 permite ‘accidentalmente’ acceso al juego cruzado (crossplay)

El juego cruzado o ‘crossplay’ es el futuro. Los ‘gamers’ ya no ven buenas razones para que no se les permita disfrutar de los modos multijugador con usuarios de plataformas diferentes a las suyas. Fall Guys: Ultimate Knockout es el más reciente título en habilitar el juego cruzado (‘crossplay’) y Destiny 2 no se quedó atrás, aunque lo haya hecho de forma «accidental».

Desde comienzos de la semana, algunos jugadores de Destiny 2 han asistido a foros, redes sociales y canales oficiales de soporte para reportar que han podido acceder a partidas con usuarios de otras plataformas. La experiencia no parece ser muy estable.

Estos casos fueron finalmente confirmados por Cozmo, el ‘community manager’ de Bungie. Mediante un tweet explicó que el juego cruzado (‘crossplay’) «no debería estar activo aún» para Destiny 2 y las experiencias que han tenido algunos jugadores en los últimos días no son representativas del resultado final. Removerán estos accesos antes del 16 de mayo, pero dice que los usuarios pueden aprovecharlo mientras está activo.

Cómo activar el juego cruzado (crossplay) en Destiny 2

Si quieren aprovechar esta característica antes de que la remuevan, sigan estos pasos:

Abran el juego en la misma plataforma en la que juega su compañero y creen un equipo

Habiliten el cross-save

Elijan cambiar de personaje mientras su compañero espera en órbita

Cambien a la plataforma en la que quieren usar. Recibirán un mensaje de error en la primera plataforma, pero eso no es problema.

Ahora, en órbita en la nueva plataforma, su compañero se les puede unir desde la otra.

Pueden ver los pasos en acción en este video.

Este caso nos recuerda al de Fortnite, que «accidentalmente» permitió el juego cruzado con usuarios de PS4 poco después de que Sony había dicho que esto era imposible. Esta característica fue habilitada oficialmente algunos meses después.

Fuente: cuenta de Cozmo en Twitter