Destiny 2: La forma final – Reseña

Desde inicios de junio Bungie lanzó La forma final, el DLC que pondrá punto y final a los 10 años de historia de nuestro guardián. Así que en nuestra reseña de Destiny 2: La forma final exploraremos las novedades que el «Débil Corazón» trae para los guardianes. Todo esto mientras somos testigos de una de las mejores expansiones que Bungie ha lanzado en los 10 años de vida de su proyecto más ambicioso.

Todo gran final tiene un inicio

Ya sabemos que la historia de Destiny 2: La forma final marca el clímax de la saga de la Luz y la Oscuridad. En esta ocasión, la historia del nuevo DLC Destiny 2 gira en torno a la confrontación final con el Testigo. Esta es una entidad poderosa que busca imponer su visión de un universo congelado en el tiempo, conocido como la forma final.

Las recompensas que obtendremos en las actividades del «Débil corazón» son más generosas que en expansiones anteriores, lo que incentiva a los jugadores a explorar y completarlas.

La campaña se desarrolla principalmente en el Pale Heart, un nuevo destino dentro del Viajero, donde los recuerdos y las emociones se manifiestan físicamente. A lo largo de la campaña, los jugadores se unen a los líderes de la Vanguardia, Zavala, Ikora y Crow, así como al resucitado Cayde-6, para detener los planes de del Testigo. La historia de Destiny 2: La forma final culmina en una épica batalla final en la que los jugadores, junto a otros 11 guardianes, se enfrentan a al Testigo y sus fuerzas en un asalto masivo en una de los enfrentamientos más memorables de los 10 años de historia del juego de Bungie.

Nunca es tarde para aprender nuevos trucos

Las nuevas actividades no solo son un mar de disparos. Ya que, también tendremos que resolver acertijos.

Ya sabemos, que en Destiny 2: La forma final terminaremos la historia con una actividad hasta para 12 jugadores. Sin embargo, esta no es la única novedad que Bungie ha incluido en este último gran DLC. Ya que, la nueva subclase «Prismática» permite a los jugadores mezclar y combinar habilidades de los subclasses elementales existentes. Esto abre un gran número de posibilidades y permite que los jugadores puedan moldear su guardian a su propio estilo de juego. Adicionalmente, nueva facción enemiga llamada Los horrores agrega esa capa extra de dificultad necesaria en el ‘end game’ y la nueva incursión llamada «Borde de la salvación».

Destino y Dualidad es una misión especial a la que solo se puede acceder con dos guardias, pero cuenta con excelentes recompensas.

Adicionalmente, Destiny 2: La forma final destaca por el mayor énfasis en los acertijos (puzzles) que se ven a través de las diferentes actividades. Estos, acertijos están fuertemente influenciados en aquellos que nos hemos encontrado en algunas de las incursiones del juego. Cabe resaltar, que estos acertijos —lejos de ser un lastre o cortar de manera abrupta la acción— agregan al juego variedad y son un verdadero alivio a las etapas donde la acción reina.

Nuevas locaciones con una excelente presentación

A diferencia de Eclipse, las nuevas locaciones que nos encontraremos en Destiny 2: La forma final destacan por su belleza etérea, la cual está llena de simbolismos, junglas luminosas y entornos oscuros y perturbadores. Todo esto apoya de una manera significativa a la narrativa y la conclusión de la épica historia de nuestro guardian. Cabe resaltar que de todos los lugares que hemos visitado en los 10 años de historia de Destiny, aquellos que visitamos en el Débil corazón son los más detallados y memorables. Sin lugar a dudas son dignos de una batalla final.

El nuevo sistema de progresión llamado «Pionero» cuenta con 20 nodos, los cuales se pueden desbloquear completando objetivos específicos. Al hacerlo obtendremos experiencia y si llegamos al final desbloquearemos una recompensa satisfactoria.

Destiny 2: Fronteras marcará el futuro de nuestro guardián

No hay mejor momento para regresar a Destiny 2 que este. Ya que, La forma final no solo es un gran cierre para la saga de la Luz y la Oscuridad sino que también es un excelente punto de partida para todos aquellos que quieran entrar a este universo por primera vez. Además, si ya han jugado antes Destiny y no entran desde hace un buen tiempo encontrarán un gran número de actividades nuevas y también algunas otras que habían estado en el olvido por un buen tiempo. Esto debido a que el almacén de contenido cuenta con actividades de la primera entrega y algunos de Destiny 2 que por los cambios de temporada y línea narrativa fueron retirados por Bungie.

Ahora que el sistema solar está a salvo, después de 10 largos años, nos inquieta conocer lo que le deparará a nuestro guardian en los contenidos que Bungie tiene planeado para el año 10, los cuales nos llevarán a l as fronteras del universo en el que hemos combatido durante la última década.

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Destiny 2: La forma final provista por Bungie. El juego también está disponible para Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 y PlayStation 5.