Destiny 2: los cambios que recibirán los engramas en la temporada 11

El final de la «Temporada de los dignos» se está aproximando. El último Estandarte de Hierro de la temporada 10 concluirá en pocos días y solo Bungie Studios sabe cómo concluirá la más reciente historia de Destiny 2, que ha obligado a la Vanguardia a colaborar directamente con el Estratega Rasputín para evitar la destrucción de la Última Ciudad.

Si bien la conclusión de la temporada 10 se mantiene como un misterio, Bungie Studios ha revelado algunos cambios que la temporada 11 implementará alrededor de los engramas.

A partir de la temporada 11, los jugadores podrán conseguir un nuevo tipo de engrama. Este podrá comprarse con la moneda específica de la temporada o conseguirse en la mayoría de actividades del juego. Solo contendrá recompensas de esa temporada. Como si no fuera suficiente, los Guardianes podrán filtrar el tipo de recompensa que recibirán. No obstante, los usuarios que no posean el pase de temporada tendrán las siguientes restricciones:

Si se desea filtrar por armadura, solo podrán recibir piezas de la temporada actual.

Si se desea filtrar por arma, solo podrán recibir seis armas de temporadas pasadas. En la temporada 11, estas consistirán en dos de la 8, dos de la 9 y dos de la 10.

Los nuevos engramas podrán conseguirse por medio de las siguientes actividades:

Eventos públicos

Asaltos

Gambito

Crisol

Calabozos

Incursiones

Aventuras

Cacerías de pesadilla

Fraguas

La Decisión

La Casa de las Fieras

Protocolo de escalamiento

Pozo ciego

¡Eso no es todo! La semana pasada, Bungie reveló algunos de los cambios que llegarán con el Año 4 de Destiny 2. En esta ocasión, ha dado a conocer sus objetivos para el meta:

Que sea más sencillo conseguir armas y piezas de armadura poderosas.

Que haya armas icónicas en el meta de cada temporada.

Crear un meta en constante evolución que incentive la experimentación.

Estas son las medidas que se tomarán para cumplir estos fines:

Cada arma y armadura legendaria tendrá un nivel de poder máximo que podrá alcanzarse por medio de infusión. Las armas y armaduras exóticas no tendrán un nivel de poder máximo.

Las armas y armaduras exóticas no tendrán un nivel de poder máximo. El nivel de poder máximo de todos estos objetos será equivalente al nivel máximo alcanzable tres temporadas después de la temporada en la que debutaron. Esto quiere decir que el nuevo equipamiento legendario tendrá un plazo de un año en el que serán relevantes en el meta.

El nivel de poder máximo será visible en la temporada 11, pero ningún objeto saldrá con nivel máximo al comienzo de la temporada 11. Esto quiere decir que todo el equipamiento será relevante en todas las actividades durante la temporada 11.

Al comienzo de la temporada 12, las armas y armaduras liberadas entre las temporadas 1 y 8 tendrán el nivel de poder máximo de los objetos de la temporada 11.

Equipamiento de las temporadas 9, 10, 11 y 12 podrá infundirse a equipamiento del Año 4.

Las armas y armaduras de las incursiones Último Deseo y Jardín de la Salvación tendrán excepciones y tendrán un nivel máximo de poder mayor.

Destiny 2 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Steam.

Fuente: Bungie.net