Destiny 2: Los Confines del Destino – Reseña (PC)

En el año 2024, Destiny celebró su décimo aniversario y el cierre de la saga de la Luz y la Oscuridad con la campaña de Destiny 2: La forma final (reseña). En esta campaña, una de las mejores del juego de Bungie hasta la fecha, se llegó a una conclusión definitiva poniendo fin a numerosas líneas argumentales abiertas en un choque final con El Testigo. Sin embargo, como era de esperarse, este no fue el final de las aventuras de nuestro guardián. Ya que, Bungie ha dejado claro que la historia continuaría en la nueva “Saga del Destino”.

El primer paso en esta nueva etapa es Destiny 2: Los Confines del Destino, es una expansión que busca contruir las bases de una nueva era para el juego, llevando a los jugadores a una ubicación inédita con nuevas mecánicas, personajes y amenazas. Así que en nuestra reseña de Destiny 2: Los Confines del Destino, conoceremos si esta nueva etapa del juegod e Bungie logra iniciar con éxito o si tropieza bajo la presión de su enorme tarea.

Una historia con una base sólida, pero con una ejecución que deja mucho que pensar

La historia de Destiny 2: Los Confines del Destino se sitúa después de los eventos de La forma final y las historias de temporadas subsiguientes. El Guardián, Ikora Rey y el Vagabundo son atraídos a Kepler, un misterioso planetoide en los confines de Sol, por III, un miembro de la enigmática facción de los Nueve, los nuevos enemigos de esta saga. Allí, se encuentran con Lodi, un personaje envuelto en misterio al que deben ayudar a llegar a III antes de que el Arconte de los Caídos o Maya Sundaresh de los Vex lo alcancen.

La historia de Destiny 2: Los Confines del Destino ofrece elementos intrigantes para el inicio de esta nueva saga. La historia de fondo de Lodi, las revelaciones sobre el pasado de Ikora Rey y la naturaleza elusiva de los Nueve y sus planes omniscientes para la galaxia son puntos interesantes que animan la curiosidad del jugador. No obstante, la ejecución de la campaña es su principal debilidad. Esto debido a que la forma en la que se desarrolla la historia de la expansión es deficiente y recae en las mismas fallas que caracterizaron algunas de las peores campañas de la franquicia.

Gran parte de la historia se cuenta a través de enormes exposiciones de información por parte de diferentes NPC a través de conversaciones por medio de los comunicadores, diálogos directos con modelos estáticos o, en menor medida, a través de escenas cinemátograficas —eso sí— bien dirigidas. Pero todo esto no puede esconder que, si eliminamos el trabajo de relleno, la campaña se reduce a solo veinte o treinta minutos de narrativa real. Esto es similar a como Bungie —en el primer Destiny— manejo el arco de Exo, personaje el cual destacó por su abundancia de monólogos y exageraciones, pero con poca sustancia real.

¿Los Confines del Destino es un buen punto de entrada para nuevos jugadores?

Con una nueva saga iniciando es normal que algunos jugadores curiosos piensen que este es el mejor momento para entrar en el universo de Destiny. Sin embargo, uno de los principales problemas de Destiny 2: Los Confines del Destino es su barrera de entrada para los jugadores nuevos. A pesar de ser el inicio de una nueva saga, Los Confines del Destino se apoya demasiado en el lore de la anterior saga, al punto de llegar a ser complejop de entender para un jugador veterano, el cual por lo menos sabe dónde encontrar la información para refrescar su memoria.

Por ejemplo, para entender quién es Maya Sundaresh y cómo controla a los Vex, se asume que los jugadores participaron en el episodio de Ecos. Esto se repite a lo largo de este inicio de saga. Así que este no es el comienzo claro y accesible que muchos jugadores podrían haber esperado. Sumado a esto, lo que hace que la historia de Los Confines del Destino sea tan frustrante es que, en el pasado, Bungie ha demostrado ser capaz de escribir personajes sólidos, diseñar misiones, narrativas creativas y contar buenas historias dentro de este universo. Así que en este aspecto —a pesar de tener buenas ideas— el inicio de esta saga de Destiny 2 es un retroceso masivo en comparación con lo visto en La forma final.

Nuevas actividades y destino

El nuevo destino de la expansión es Kepler, un planetoide que se encuentra en la Nube de Oort, la frontera exterior de nuestro sistema solar. Aquí llegamos, porque nuestro guardián es llamado a investigar una invitación misteriosa y descubre un agujero negro que, si no se controla, amenaza con consumir todo el sistema solar. Como ubicación, Kepler cumple su función, con un centro principal que es un puesto de avanzada científico para los Aionianos, una comunidad de humanos de la Edad de Oro que ha convertido la ciencia en su religión. La campaña de Destiny 2: Los Confines del Destino está compuesta por catorce misiones. No obstante, llegar al final es una tarea tediosa y agotadora, la cual está llena de trabajo repetitivo que ofrece una recompensa mínima.

Adicionalmente, Kepler reutiliza activos de otros lugares como Titán o la Costa Enredada de manera organica. Sin embargo, más allá de la revelación final de la campaña, hay muy poca sustancia o actividades que hacer en este lugar. Las cuevas y puestos de avanzada de Kepler carecen de la atmósfera y la identidad de destinos anteriores como el Corazón Pálido, el mundo del trono de Savathûn o las ciudades de neón de Neomuna. Este problema de la falta de espectacularidad se extiende a lo largo de la campaña de Destiny 2: Los Confines del Destino. Es así como a lo largo de la campaña, los jugadores se encontrarán revisando y luchando en las mismas áreas una y otra vez. No hay objetivos o misiones secundarias memorables y la mayoría de las misiones se mezclan entre sí.

Nuevas formas de explorar

Una característica clave de Kepler es que, a medida que los jugadores progresan, desbloquean nuevas habilidades específicas del planetoide. La mayoría de estas habilidades son básicas y sirven para superar obstáculos: si algo bloquea el camino, la solución estará cerca. Si hay un hueco por el que no se puede pasar, se debe buscar un Cañón de Reubicación. La habilidad más destacada, Chispamateria, permite a los jugadores convertirse en una bola de energía antimateria para deslizarse por conductos y túneles. Si bien esta habilidad puede ser útil en combate para escapar de situaciones peligrosas y recargar salud, se usa en exceso en la campaña, cortando el ritmo y alargando innecesariamente las misiones. Desafortunadamente, estas nuevas habilidades que ofrecen mecánicas de exploración —a pesar de ser un gran agregado al juego— se pueden resumir en que son “formas glorificadas de abrir puertas”.

¿Es buena esta nueva campaña en comparación con La forma final?

Las temporadas han desaparecido y las recompensas renovadas.

La comparación con su predecesora es inevitable y crucial para evaluar el éxito de Destiny 2: Los Confines del Destino. Mientras que la campaña anterior trajo un cierre satisfactorio, esta nueva se siente “tibia” en su mayor parte, con solo un destello de audacia e innovación en el trayecto final de la historia de la campaña. En términos de valor, The Final Shape ofreció un cierre, mientras que The Edge of Fate presenta una base prometedora, pero con poco contenido para respaldarla. La campaña, aunque más larga, es menos memorable, y los elementos de jugabilidad son vistos como “trucos” que no se comparan con la innovación en el diseño de misiones que se vio en la expansión anterior. No obstante, no es la primera vez que Bungie entrega una expansión de esta clase y esta comprobado que ellos —con el tiempo— pueden enmendar sus errores y entregarnos grandes momentos.

Destiny 2: Los Confines del Grindeo

Una nueva saga merece novedades y en Destiny 2: Los Confines del Destino, Bungie introduce un cambio radical en los sistemas de progresión más fundamentales del juego. La pantalla de menú ha sido reestructurada, y en su lugar se presenta un nuevo sistema llamado “Portal”. Este nuevo sistema es un centro para actividades reorganizadas que los jugadores ya han experimentado en el pasado. Adicionalmente, la expansión acompaña una actualización del sistema de equipamiento, denominado “Armor 3.0”.

Ahora, los niveles de poder han sido reiniciados y se ha implementado un sistema de tiers para armas y armaduras, donde los niveles más altos (tier 4 y 5) ofrecen bonificaciones mejoradas, pero solo se pueden obtener en las dificultades más altas, lo que requiere un grindeo innecesariamente largo. La frustración aumenta por el hecho de que este progreso solo cuenta para la temporada actual. Ya que, el nivel de poder se reiniciará con el lanzamiento de la próxima expansión, haciendo que el progreso actual se sienta “efímero”.

El nuevo sistema de estadísticas hace que los builds se sienten más débiles. Adicionalmente, como si el grindeo anterior no fuera suficiente, requiere una inversión considerable para ser realmente efectivas. Esto afecta aún más al endgame de Destiny 2: Los Confines del Destino. Ya que, impacta directamente en la generación de munición, la cual ahora es mucho más escasa. Este sistema obliga a los jugadores a sacrificar “cada parte interesante” de su build para asegurar suficiente munición, especialmente para los jefes.

Destiny 2: Los Confines del Destino 6.5 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Destiny 2: Los Confines del Destino provista por Bungie. El juego también está disponible para Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 y PlayStation 5.