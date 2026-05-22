Destiny 3 no esta en desarrollo y Bungie prepara despidos en junio

Hoy nos enteramos del final del desarrollo de contenido para Destiny 2. Ahora, Bloomberg ha reportado que Bungie, filial de Sony Group Corp, planea ejecutar un número significativo de despidos debido al fin del desarrollo de Destiny 2. Adicionalmente, Jason Schreier agrega en su articulo que según sus fuentes Bungie no tiene un nuevo proyecto alineado para el equipo de desarrollo una vez que finalice el desarrollo de Destiny 2 el próximo mes y tampoco planea entrar en la producción inmediata de un Destiny 3.

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Destiny 3 no existe y su desarrollo no se encuentra aprobado por Sony

Bungie confirmó que la actualización del próximo 9 de junio será el contenido final para Destiny 2, aunque prometió mantener los servidores en línea para el acceso de los usuarios. La dirección del estudio decidió terminar el proyecto en parte para trasladar recursos hacia Marathon, un extraction shooter que no ha cumplido con las expectativas de ventas desde su lanzamiento en marzo, pero con el que esperan expandir su base de jugadores.

A pesar de que el personal de Bungie busca proponer e iniciar nuevos proyectos, incluyendo algunos dentro del universo de la franquicia de Destiny, ninguno ha recibido luz verde. Además, no existen garantías de aprobación en un mercado que en los últimos meses ha llevado a Sony a recortar costos y elevar precios. Con sede en Bellevue, Washington, Bungie representa uno de los estudios más costosos de operar por los salarios del sector tecnológico en los suburbios de Seattle y la antigüedad de su personal.

Desde que Sony adquirió a Bungie por $3.600 millones de dólares en 2022, el estudio ha despedido a cientos de empleados y cancelado proyectos como Payback. Tras el éxito de la expansión The Final Shape en 2024, el número de usuarios cayó drásticamente, y su actualización temática de Star Wars solo atrajo a una fracción de los jugadores previos, consolidando la decisión de finalizar el juego y cancelar todo el contenido planeado. Ahora, que todos los esfuerzos del estudio estarán en Marathon será interesante ver como se beneficia este juego que sin ser malo ha tenido un inicio difícil.

Fuente: Bloomberg