Videojuegos

Destiny 3 no esta en desarrollo y Bungie prepara despidos en junio

Parece que vamos a tener que esperar un largo tiempo para volver ver a nuestro guardián en una nueva aventura.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Hoy nos enteramos del final del desarrollo de contenido para Destiny 2. Ahora, Bloomberg ha reportado que Bungie, filial de Sony Group Corp, planea ejecutar un número significativo de despidos debido al fin del desarrollo de Destiny 2. Adicionalmente, Jason Schreier agrega en su articulo que según sus fuentes Bungie no tiene un nuevo proyecto alineado para el equipo de desarrollo una vez que finalice el desarrollo de Destiny 2 el próximo mes y tampoco planea entrar en la producción inmediata de un Destiny 3.

Destiny 3 no existe y su desarrollo no se encuentra aprobado por Sony

Bungie confirmó que la actualización del próximo 9 de junio será el contenido final para Destiny 2, aunque prometió mantener los servidores en línea para el acceso de los usuarios. La dirección del estudio decidió terminar el proyecto en parte para trasladar recursos hacia Marathon, un extraction shooter que no ha cumplido con las expectativas de ventas desde su lanzamiento en marzo, pero con el que esperan expandir su base de jugadores.

- Publicidad -

A pesar de que el personal de Bungie busca proponer e iniciar nuevos proyectos, incluyendo algunos dentro del universo de la franquicia de Destiny, ninguno ha recibido luz verde. Además, no existen garantías de aprobación en un mercado que en los últimos meses ha llevado a Sony a recortar costos y elevar precios. Con sede en Bellevue, Washington, Bungie representa uno de los estudios más costosos de operar por los salarios del sector tecnológico en los suburbios de Seattle y la antigüedad de su personal.

Desde que Sony adquirió a Bungie por $3.600 millones de dólares en 2022, el estudio ha despedido a cientos de empleados y cancelado proyectos como Payback. Tras el éxito de la expansión The Final Shape en 2024, el número de usuarios cayó drásticamente, y su actualización temática de Star Wars solo atrajo a una fracción de los jugadores previos, consolidando la decisión de finalizar el juego y cancelar todo el contenido planeado. Ahora, que todos los esfuerzos del estudio estarán en Marathon será interesante ver como se beneficia este juego que sin ser malo ha tenido un inicio difícil.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, ya puedes jugar un demo prólogo y transferir los datos guardados al juego completo
 The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, ya…
El nuevo juego móvil de Nintendo es básicamente WarioWare legalmente diferente, utiliza tus fotos para los microjuegos
 El nuevo juego móvil de Nintendo es básicamente…
Hay más juguetes en camino de Super Mario Galaxy: La película por parte de Jakks Pacific, conoce cuáles son como este Wonder Bowser Jr
 Hay más juguetes en camino de Super Mario…
Confirmada fecha de Super Mario Galaxy: La película en plataformas digitales y contenidos del Blu-ray
 Confirmada fecha de Super Mario Galaxy: La película…
Notas del parche de actualización 1.0.2 de Tomodachi Life: Living the Dream para Nintendo Switch
 Notas del parche de actualización 1.0.2 de Tomodachi…
La original Tifa de Final Fantasy VII es el próximo modelo en la línea de figuras Structure Arts de Square Enix, se une a Cloud y Sephiroth
 La original Tifa de Final Fantasy VII es…

Fuente: Bloomberg

Más de:
Destiny 2 Destiny 2
Impulso Paradójico es la expansión que converge el pasado y el presente de JCC Pokémon Pocket, enfocada en el Área Cero de Paldea
La fecha de lanzamiento de GTA 6 es definitiva, de acuerdo con el director ejecutivo de Take-Two Interactive, no más sorpresas de aplazamientos
Virtua Fighter 6 Crossroad: se ha filtrado el nombre y cómo se ve el juego de pelea de RGG
Destiny 2: después de 12 años, Bungie anuncia que no desarrollará más contenido para el juego
Forza Horizon 6: un mod permite usar Spotify como una estación de radio del juego
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Impulso Paradójico es la expansión que converge el pasado y el presente de JCC Pokémon Pocket, enfocada en el Área Cero de Paldea
No hay comentarios

Lo último

Lenovo G02 es una consola portátil oficial con la particularidad de tener cientos de ROMs preinstalados
Tecnología
SuperStation One, un PlayStation 1 basado en FPGA, tiene ahora Memory Card con un pequeño aire de PocketStation
Tecnología
Los primeros análisis de la GPU Lisuan LX 7G100 revelan el desempeño real de la tarjeta de video china
Tecnología
Spellcasters Chronicles, de los creadores de Detroid: Become Human, sigue el ejemplo de Concord y Highguard: dejará de funcionar a pocos meses de su lanzamiento
Videojuegos