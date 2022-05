En 2020, THQ Nordic y el estudio Black Forest Games nos permitieron disfrutar un ‘remake’ del divertido homenaje a las películas serie-B de ciencia ficción de los años cincuenta y muy pronto harán lo mismo con su secuela. Gracias a un nuevo tráiler pudimos conocer la fecha de lanzamiento de Destroy All Humans 2: Reprobed, pero eso no es todo. También lanzaron por sorpresa un’spin-off’ multijugador llamado Destroy All Humans: Clone Carnage.

Primero veamos el tráiler del ‘remake’ del segundo juego.

Como pudieron darse cuenta, la fecha de lanzamiento de Destroy All Humans 2: Reprobed es el martes 30 de agosto de 2022. Estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC. Es una lástima que no lo podamos jugar en las consolas de pasada generación, pero viendo los problemas técnicos que tuvo el anterior juego en Switch (pueden leer nuestra reseña de esa versión siguiendo este enlace) tal vez sea lo mejor.

Ahora veamos de qué se trata el ‘spin-off’ multijugador Destroy All Humans: Clone Carnage.

Este juego, que podemos comprar de forma independiente u obtener como bono por la compra anticipada de Destroy All Humans 2: Reprobed, ofrece cuatros modos de juego competitivos multijugador hasta para cuatro personas en seis diferentes mapas. También podemos vestir a Crypto con todos los atuendos del título original.

Este ‘spin-off’ ya está disponible para PS4, Xbox One y PC.

Fuente: canal oficial de THQ Nordic en YouTube