No van a quedar muchas sorpresas sobre la segunda temporada de Call of Duty: Modern Warfare cuando ésta llegue el 11 de febrero de 2020. Recientemente tuvimos no una, sino dos grandes filtraciones que revelaron una gran parte del contenido que va a llegar al juego bélico de Activision.

La primera filtración se dio en la madrugada del sábado. El sitio web oficial de Call of Duty publicó accidentalmente un corto video que reveló la presencia de Ghost —un popular personaje de Modern Warfare 2— como el nuevo operador, así como nuevas armas y apariencias para operadores.

Aunque la información duró poco tiempo en línea, fue suficiente para que pudieramos enterarnos de más detalles. Por ejemplo, las armas que llegarán en la temporada 2 de Call of Duty: Modern Warfare serán el rifle de asalto GRAU 5.56 y la subametralladora Striker 45 SMG.

El nuevo Pase de Batalla tendrá 100 niveles de contenido. Habrá una versión gratuita, pero la versión de pago costará 1000 puntos COD. Lo bueno es que, si la terminamos, podremos ganar hasta 1300 de estos puntos.

A continuación podemos ver las apariencias de operadores, una ‘skin’ para armas y a Ghost, que también obtendrá una apariencia extra en el nivel 100 del Pase de Batalla.







Pero eso no es todo. Una filtración más confirmó los mapas multijugador que serán agregados al juego en la temporada. Estos serán Atlas Superstore, Bazaar, Zhokov Boneyard y Rust. Este último es un ‘remake’ de un mapa muy querido de Call of Duty: Modern Warfare 2. La filtración también sugiere que los mapas nocturnos regresarán al juego.

Que opinan, ¿vale la pena jugar durante esta temporada? Aquí pueden leer nuestra reseña del juego base.

Via: Eurogamer

Fuente: sitio web oficial de Call of Duty