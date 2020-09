El 8 de marzo de 2019, después de más de una década de espera, Devil May Cry 5 debutó en PS4, Xbox One y PC. Además de su impresionante presentación gráfica, cortesía del RE Engine, esta última entrega brilló por ser una celebración de toda la franquicia, tanto en materia de mecánicas como de narrativa. La recepción positiva lo hizo acreedor del premio a mejor juego de acción en The Game Awards 2019, entre otros galardones y nominaciones.

Ahora, con una nueva generación de consolas a la vuelta de la esquina, Capcom está preparándose para llevar la frenética acción de Devil May Cry 5 a PlayStation 5 y Xbox Series.

¿Qué incluirá Devil May Cry 5 Special Edition?

Durante la presentación de PS5, Capcom anunció Devil May Cry 5 Special Edition. Este no solo será un relanzamiento para consolas de nueva generación, sino que añadirá contenidos solicitados por los fanáticos. Entre estos destaca el regreso de Vergil como personaje jugable. También suponen el retorno del Modo Turbo, que aumenta un 20% la velocidad del juego, y la dificultad Caballero Oscuro Legendario, que aumenta la cantidad de enemigos en las peleas.

Como si estas novedades no fueran suficiente, Devil May Cry 5 Special Edition también sacará provecho a las consolas de próxima generación. El juego no solo correrá mejor en PS5 y Xbox Series, sino que lucirá mejor gracias a la tecnología ‘ray tracing’ de ambas plataformas.

¿Quieres jugar como Vergil, pero no tienes una consola de nueva generación? ¡No hay problema! Los jugadores de PlayStation 4, Xbox One y PC podrán adquirir al hijo de Sparda como un DLC aparte. Sin embargo, este aún no tiene fecha de lanzamiento.

DMC5 Special Edition será u juego de lanzamiento para PS5 y Xbox Series. Tendrá un costo de $40 dólares, más o menos $147.500 pesos colombianos sin impuestos y precios de importación.

Fuente: canal oficial de Devil May Cry en YouTube