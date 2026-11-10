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Devolver Digital presenta All Army Attack, un nuevo juego indie de batallas automáticas

¿Cuántas gallinas envío a pelear para derrotar el ejército invasor?

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La distribuidora de juegos indies Devolver Digital había dicho que en noviembre iba a revelar «su primer juego AAA»… por supuesto no estaba hablando de un juego de alto presupuesto sino que estaba haciendo una broma sobre las siglas de su nombre. Se llama All Army Attack, un juego independiente del género ‘Auto-Battler’ o ‘Batallas automáticas’ del estudio Blacklight Games.

Aunque no tiene una fecha de lanzamiento definida, sabemos que planean sacarlo para PC en el año 2027. Si no quieren esperar tanto para probarlo, pueden aprovechar la demo gratis que estará disponible durante el evento Auto-Battler Fest de Steam entre el lunes 16 y el lunes 23 de noviembre.

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Agreguen el juego a su lista de deseados en Steam para que no lo olviden y vean el tráiler a continuación.

En All Army Attack tendremos la tarea de reclutar tropas y artillería usando cartas que representan a todo tipo de animales que podemos poner en el campo de batalla para que luchen automáticamente contra los enemigos mientras los apoyamos con recursos y refuerzos.

También es una especie de secuela del anterior juego del estudio: Cluckmech Oasis. Este es un juego tipo roguelike de defensa de la torre con los mismos personajes.

Los demo que estará disponible el 16 de noviembre nos permitirá jugar el prólogo con tres personajes y un arsenal con 60 tipos de unidades, 25 mejoras, 40 tesoros y más de 70 cartas.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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