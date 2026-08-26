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Devolver Digital anunció la versión remasterizada de un juego que no existe y saldrá a la venta el mismo día que GTA 6

El "regreso" de Volvy en un juego real no fake.

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La distribuidora de juegos independientes Devolver Digital siempre nos sorprende con anuncios divertidos e irreverentes. Una de sus movidas más llamativas es su mascota Volvy, un personaje que presentaron en 2023 como si fuera un recordado personaje de videojuegos, pero que en realidad no existe. Volvy ha protagonizado muchos de sus comerciales desde entonces, pero es hora de que vuelva a la acción con Volvy’s Adventure: Reslimed, la versión remasterizada de un juego supuestamente clásico que en realidad nunca existió.

Este juego está siendo desarrollado por doinksoft —desarrollador de Gato Roboto, Gunbrella y el reciente Dark Scrolls— y saldrá a la venta exclusivamente para PC mediante Steam el jueves 19 de noviembre de 2026. Así es, va a competir directamente con el que probablemente es el videojuego más esperado de todos los tiempos: Grand Theft Auto 6.

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Pueden ver el tráiler de Volvy’s Adventure: Reslimed a continuación. Está enmarcado por lo que parece ser un episodio de una serie animada clásica con un estilo muy ochentero. Esta, por supuesto, también es falsa.

Todo esto parece una parodia de los juegos de plataformas de los años 80 y 90 y de las series animadas infantiles de la época, pero conociendo el trabajo de doinksoft no cabe duda que va a ser un juego divertido.

Además de correr, saltar y aplastar a los enemigos como todos los demás protagonistas de juegos de plataformas ‘retro’ en 2D, Volvy podrá usar su mano gigante para planear, deslizar, cavar y aplastar todo a tu paso.

Mientras que todos los demás juegos buscan alejar su fecha de lanzamiento del 19 de noviembre para no tener que enfrentar a GTA 6, resulta agradable saber que va a haber una opción «más pequeña» para aquellos que no están interesados en la obra de Rockstar. Como dice el comunidado oficial: «los aficionados a los videojuegos de calidad pueden reservar Volvy’s Adventure: Reslimed en la pre-venta de Steam con un 25% de descuento sobre el precio base de $4,99 o pueden comprar GTA6 por $100, como cualquier tonto».

Si están interesados en Volvy’s Adventure: Reslimed, pueden agregarlo a su lista de deseados de Steam siguiendo este enlace.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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