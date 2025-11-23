Día 3: finales y resultados del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]

Es el último día del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC] en Sao Paulo, Brasil, y tenemos que despedirnos de la tierra de las caipiriñas con las finales de videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, Juego de Cartas Coleccionables Pokémon y Pokémon GO. A continuación los resultados y única transmisión general de las finales en las diferentes competencias.

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet (VGC)

Todos los encuentros son al mejor de tres.

División Master

Campeón: Yuma Kinugawa

Subcampeón: Juan Salerno

Yuma Kinugawa is your 2026 #PokemonLAIC Masters Division Champion for #PokemonVGC! 🏆 pic.twitter.com/8icrHcB6W0 — Play! Pokémon @ LAIC (@playpokemon) November 23, 2025

Posición final – Premio en dólares – Puntaje – Participante

División Senior

Campeón: Matthew Henry

Subcampeón: Charlie Kim

División Junior

Campeón: Magnus Kjær

Subcampeón: Izhaq Hoggui

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC)

Eliminación sencilla. Todos los encuentros son al mejor de tres.

División Master

Campeón: Pedro Pertusi

Subcampeón: Sebastian Lashmet

Congratulations to your 2026 LAIC #PokemonTCG Masters Champion, Pedro Pertusi!



Take a look at their Championship-winning Gardevoir ex/Jellicent ex decklist ⬇️ pic.twitter.com/zWyXZEfzLA — Play! Pokémon @ LAIC (@playpokemon) November 23, 2025

Posición final – Premio en dólares – Puntaje – Participante

División Senior

Campeón: Luka Levain

Subcampeón: Kamil Bidzinski

División Junior

Campeón: Haruki Okunishi

Subcampeón: Reed Hartmann

Pokémon GO

Finales de ganadores, finales de perdedores y gran final, todas al mejor de cinco encuentros.

Posición final – Premio en dólares – Puntaje – Participante

En Pokémon Unite, el equipo Dignitas de Estados Unidos se llevó el primer lugar del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026. El segundo puesto fue para CACM Esports (Chile) y el tercer lugar para Force Gaming (Brasil).

Congratulations to @DignitasPokemon for becoming #PokemonLAIC 2026 Champions AND securing a spot to the #PUACL2026 Finals!



What a dominant run in São Paulo 👏#PokemonUNITE | #UNITEesports pic.twitter.com/9JTI5KzTYD — Pokémon UNITE Championship Series (@UniteEsports) November 23, 2025

