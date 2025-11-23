Día 3: finales y resultados del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]

Es el último día del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC] en Sao Paulo, Brasil, y tenemos que despedirnos de la tierra de las caipiriñas con las finales de videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, Juego de Cartas Coleccionables Pokémon y Pokémon GO. A continuación los resultados y única transmisión general de las finales en las diferentes competencias.
Dónde ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026
Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet (VGC)
Todos los encuentros son al mejor de tres.
División Master
Campeón: Yuma Kinugawa
Subcampeón: Juan Salerno
División Senior
Campeón: Matthew Henry
Subcampeón: Charlie Kim
División Junior
Campeón: Magnus Kjær
Subcampeón: Izhaq Hoggui
Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC)
Eliminación sencilla. Todos los encuentros son al mejor de tres.
División Master
Campeón: Pedro Pertusi
Subcampeón: Sebastian Lashmet
División Senior
Campeón: Luka Levain
Subcampeón: Kamil Bidzinski
División Junior
Campeón: Haruki Okunishi
Subcampeón: Reed Hartmann
Pokémon GO
Finales de ganadores, finales de perdedores y gran final, todas al mejor de cinco encuentros.
En Pokémon Unite, el equipo Dignitas de Estados Unidos se llevó el primer lugar del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026. El segundo puesto fue para CACM Esports (Chile) y el tercer lugar para Force Gaming (Brasil).
