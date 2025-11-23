Videojuegos

Día 3: finales y resultados del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]

Es el final para Latinoamérica.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Es el último día del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC] en Sao Paulo, Brasil, y tenemos que despedirnos de la tierra de las caipiriñas con las finales de videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, Juego de Cartas Coleccionables Pokémon y Pokémon GO. A continuación los resultados y única transmisión general de las finales en las diferentes competencias.

Contenido:
Dónde ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet (VGC)División MasterPosición final – Premio en dólares – Puntaje – ParticipanteDivisión SeniorDivisión JuniorJuego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC)División MasterPosición final – Premio en dólares – Puntaje – ParticipanteDivisión SeniorDivisión JuniorPokémon GOPosición final – Premio en dólares – Puntaje – Participante

Dónde ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet (VGC)

Todos los encuentros son al mejor de tres.

- Publicidad -

División Master

Campeón: Yuma Kinugawa

Subcampeón: Juan Salerno

Finales Campeonato Pokémon Latinoamérica

Posición final – Premio en dólares – Puntaje – Participante

División Senior

Campeón: Matthew Henry

Subcampeón: Charlie Kim

División Junior

Campeón: Magnus Kjær

Subcampeón: Izhaq Hoggui

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC)

Eliminación sencilla. Todos los encuentros son al mejor de tres.

División Master

Campeón: Pedro Pertusi

Subcampeón: Sebastian Lashmet

Finales Campeonato Pokémon Latinoamérica

Posición final – Premio en dólares – Puntaje – Participante

División Senior

Campeón: Luka Levain

Subcampeón: Kamil Bidzinski

División Junior

Campeón: Haruki Okunishi

Subcampeón: Reed Hartmann

Pokémon GO

Finales de ganadores, finales de perdedores y gran final, todas al mejor de cinco encuentros.

Finales Campeonato Pokémon Latinoamérica

Posición final – Premio en dólares – Puntaje – Participante

Finales Campeonato Pokémon Latinoamérica

En Pokémon Unite, el equipo Dignitas de Estados Unidos se llevó el primer lugar del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026. El segundo puesto fue para CACM Esports (Chile) y el tercer lugar para Force Gaming (Brasil).

Resultados Día 2 del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]: videojuegos, JCC y GO

Colombianos participantes y galería de fotos en el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026

Regalos, códigos y drops para reclamar durante el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026

Ceremonia de apertura, transmisiones y resultados del Día 1 en videojuegos, JCC y GO

Megaevolución – Ascenso heroico continúa «megalimentando» el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Dónde ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026
Resultados Día 2 del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]: videojuegos, JCC y GO
Megaevolución – Ascenso heroico continúa «megalimentando» el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Colombianos participantes y galería de fotos en el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]
Star Citizen: todos los cambios y novedades de la actualización Alpha 4.4
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Dónde ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026
No hay comentarios

Lo último

One Piece: Xebec tiene otro hijo, los colores oficiales podrían conectarlo con otro Yonko
Anime y Manga
MF Ghost: esta es la fecha de estreno de la tercera temporada
Anime y Manga
Regalos, códigos y drops para reclamar durante el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]
Videojuegos
Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]: ceremonia de apertura, transmisiones y resultados del Día 1 en videojuegos, JCC y GO
Videojuegos