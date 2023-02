Como todos los años, el 27 de febrero vamos a recordar el aniversario de los dos primeros juegos de la saga en Japón en 1996. Este celebración es del Día de Pokémon y gracias a una presentación especial vimos anuncios sobre títulos como Unite, Sleep, los DLC de Scarlet/Violet, GO, la nueva serie animada Concierge Pokémon y el campeonato mundial 2023 que pudimos ver en Pokémon Presents.

Podemos comenzar dando una mirada a la presentación con subtítulos en español de Latinoamérica gracias al canal de YouTube Pokémon Latam.

Índice

Campeonato Mundial de Pokémon 2023

Esta competencia, que tendrá torneos de Pokémon Scarlet/Violet, Unite, el juego de cartas y Pokémon GO se celebrará por primera vez en Japón. Pueden ver el arte oficial de este evento a continuación.

Se llevará a cabo en la ciudad de Yokohama entre el 11 y 13 de agosto de 2023. Las partidas serán emitidas en vivo mediante los canales oficiales de la franquicia en Twitch y YouTube.

Durante este evento también será presentado el regreso del juego clásico de cartas de Pokémon.

Concierge Pokémon

Netflix producirá una nueva serie llamada Concierge Pokémon, que será animada por Dwarf Studios en estilo ‘stop-motion’ o ‘cuadro por cuadro’.

La trama de Concierge Pokémon se desarrollará en un complejo hotelero. La protagonista se llama Haru y es la conserje de este hotel. Todavía no tiene fecha de estreno.

Pokémon Unite

Tal como indicaban las filtraciones, el Pokémon legendario Zacian se une a Unite como parte de la celebración. No estará solo, pues en las próximas semanas también veremos llegar a Lapras, Goodra, Chandelure y Umbreon.

Como nuevos eventos ya disponibles tenemos Zaciaventuras en el bosque. En este podemos completar misiones para conseguir recompensas, incluyendo la licencia Unite de Zacian gratis.

Otro evento nuevo es Combates brigada, en el que enfrentamos jefes para conseguir recompensas especiales.

Como regalo del Día de Pokémon para los jugadores de Unite, en esta presentación especial compartieron un código con el que podemos reclamar una Medalla potenciadora de Oro de Zacian.

El código de regalo es POKEMONDAY.

Pokémon Café Remix

¡Llegan los Pokémon de Paldea!

Participando en el nuevo evento podemos elegir entre Sprigratito, Fuecoco o Quaxly para que se unan gratis a nuestra plantilla en Pokémon Café Remix.

Como regalo del Día de Pokémon en Pokémon Café Remix podemos obtener gratis el atuendo especial ‘Cocininja’ para Greninja.

Para obtenerlo solo tenemos que iniciar sesión en el juego antes del viernes 17 de marzo de 2023. Hasta esa misma fecha también tendremos de regreso a los chefs de cinco estrellas Victini, Mimikyu, Eevee, Celebi y un reparto exprés x11 sin costo.

Pokémon Masters EX

Este juego celebra tres años y medio con una promoción especial de reclutamiento de campeones de 5 estrellas hasta el 27 de marzo de 2023.

También llegan los Neocampeones de Galar: Paul y Zapdos (hasta el 4 de abril de 2023), Berto y Articuno (desde el 4 de marzo hasta el 9 de abril de 2023) y Roxy y Moltres (del 28 de febrero al 9 de abril de 2023).

Lionel y Charizard vuelven con los movimientos compi Dinamax desbloqueados (hasta el 16 de marzo de 2023).

Inicia sesión hasta el 18 de marzo para obtener un Billete de reclutamiento x10 cada día durante 10 días. Así podremos reclutar 100 compis gratis.

Por último, tendremos 3000 joyas de regalo entre el 27 de febrero y el 27 de marzo de 2023.

Pokémon Sleep y GO Plus+

Han pasado casi cuatro años desde que Pokémon Sleep fue anunciado y nos preguntábamos qué había pasado con él. Contra todo pronóstico, el juego finalmente saldrá «a mediados de 2023».

Este «juego» para teléfonos medirá, grabará y analizará nuestros patrones de sueño y en base a ellos hará aparecer diferentes Pokémon durmiendo en diferentes poses.

Este juego será compatible con el nuevo dispositivo Pokémon GO Plus+, el cuál también será compatible con Pokémon GO.

El dispositivo Pokémon GO Plus+ estará a la venta a partir del 14 de julio de 2023. Si lo vinculamos al juego podremos participar en una investigación especial para obtener a Snorlax con gorro de dormir.

Pokémon Scarlet/Violet

A partir del 27 de febrero de 2023 podemos enfrentar y atrapar a los nuevos Pokémon paradoja Ondulagua (Scarlet) y Ferroverdor (Violet) en Teraincursiones.

También anunciaron que Scarlet y Violet se podrán conectar con Pokémon GO a partir del 27 de febrero. Las postales de GO podrán ser enviadas al juego de Switch para cambiar el tipo de Vivillón y capturar Gimmighoul forma andante en GO. Pronto también habrá soporte para Pokémon Home.

DLC de Pokémon Scarlet/Violet: El tesoro oculto del Área Zero

Estos DLC, que llegarán en dos partes —La máscara aguamarina y El disco índigo— estarán disponibles en el último trimestre de 2023.

La primera parte nos llevará fuera de Paldea, a la comarca Noroteo, como parte de un viaje escolar. En la segunda llegaremos a la Academia Arándano como un estudiante de intercambio.

Además de nuevos Pokémon, como los legendarios Ogerpon y Terapagos, podremos encontrar Pokémon conocidos que no estaban en Paldea.

Si compramos anticipadamente este DLC obtendremos un lote de uniformes nuevos. Si los compramos antes del 31 de octubre de 2023 conseguiremos también un Zoroark de Hisui con el movimiento Paga Extra, teratipo siniestro y emblema carisma.

Esos fueron todos los anuncios de la presentación especial del Día de Pokémon 2023 sobre Unite, Sleep, los DLC de Scarlet/Violet, la serie Concierge Pokémon y más juegos. ¿Mostraron lo que ustedes querían?

Fuente: canal oficial de Pokémon Latam en YouTube