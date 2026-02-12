Videojuegos

Diablo celebra su 30.º aniversario con la llegada del Conjurador y grandes novedades para la saga

Blizzard no solo celebra las tres décadas de Diablo: introduce una nueva clase jugable y anticipa las principales novedades que llegarán a la saga durante 2026.

Francisco Rosado
Por
Francisco Rosado
Foto del avatar
Lectura de 4 min

La gente de Blizzard Entertainment realizó un stream para el Especial del 30.º aniversario de Diablo no solo para celebrarlo, sino también para presentar importantes novedades en los juegos. El anuncio más importante fue la llegada del Conjurador, que se dejó ver en un ya tradicional tráiler cinematográfico de alta calidad. Se trata de una nueva clase jugable que debutará —con variantes propias— en Diablo II: ResurrectedDiablo Immortal y Diablo IV, acompañada de expansiones, mejoras de sistemas y contenido programado durante todo 2026.

Contenido:

Blizzard confirmó además que estos anuncios son el punto de partida de un calendario de novedades que se extenderá hasta BlizzCon 2026, prevista para septiembre.

La nueva clase, que sorpresivamente no es exclusiva de Diablo IV, se presenta como un taumaturgo oscuro que canaliza el poder del Infierno para enfrentarlo con sus propias armas. Aunque el concepto base es común, cada juego ofrece una interpretación distinta acorde a su época y a sus sistemas, es decir, el personaje no será el mismo para todos los juegos en cuanto a poderes y funcionamiento.

Resulta bastante interesante que Blizzard haya querido llevarla a Diablo Immortal, pero más aún sorpresivo es verla llegar a Diablo II: Resurrected, un juego que muchos sienten ha sido uno de los más cuidados por la compañía en los últimos años.

Diablo II: Resurrected recibe Reign of the Warlock, que ya se puede jugar

Uno de los anuncios más relevantes del evento fue el lanzamiento inmediato de Reign of the Warlock, una expansión de contenido para Diablo II: Resurrected que introduce al Conjurador, convirtiéndose en la primera clase nueva del juego en más de 25 años.

Principales novedades que llegan:

  • Nueva clase jugable: Conjurador.
  • Nuevo desafío avanzado con actos “aterrorizados” que elevan la dificultad y las recompensas.
  • Combate contra los Ancestros Colosales, un nuevo tipo de jefe de alto nivel.
  • Mejoras de calidad de vida:
    • Filtros de botín.
    • Pestañas avanzadas del Arcón.
    • Sistema de Crónica para el seguimiento del progreso y las recompensas del endgame.
👹

Las últimas novedades de Diablo

Diablo Immortal sigue más vivo que nunca en 2026

Blizzard también presentó El ascenso de Andariel, el próximo gran arco narrativo de Diablo Immortal, que se desarrollará a lo largo de 2026.

Contenido confirmado:

  • Regreso de Andariel, la Dama de la Angustia.
  • Llegada del Conjurador a mediados de 2026.
  • Nueva zona explorable y eventos periódicos.
  • Colaboraciones con otras franquicias.
  • Cambios y ajustes relevantes a la jugabilidad.
  • Regreso de Lut Gholein, ahora dividida en Distrito Común y Distrito Superior, reflejando su corrupción infernal.

Diablo IV: 

Lord of Hatred

 se lanza el 28 de abril

La próxima expansión de Diablo IVLord of Hatred, llevará a los jugadores a enfrentar directamente la influencia de Mefisto y propone una evolución profunda del juego avanzado.

Algunas novedades de Lord of Hatred:

  • Dos nuevas clases: Conjurador y Paladín.
  • Nueva región: Skovos, inspirada en paisajes mediterráneos.
  • Sistemas de endgame renovados:
    • Planes de Guerra, con rutas de actividades personalizables.
    • Encuentros de Odio Reverberante, enfocados en desafíos extremos para builds avanzadas.

Blizzard también comentó que mostrará más detalles del Conjurador en un diario de desarrollo en vivo el 5 de marzo, en los canales oficiales de YouTube y Twitch de Diablo.

Via: Comunicado de prensa de Blizzard

No hay comentarios

