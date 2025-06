Diablo IV encabeza los juegos de PS Plus Essential de julio de 2025

Ya que es un juego publicado por Xbox Game Studios, no se nos ocurrió que la «obra infernal» de Blizzard pudiera llegar al servicio por suscripción de la competencia incluso a pesar de que siguen sacando juegos para PlayStation. Estábamos equivocados. Diablo IV será uno de los tres juegos que se unirán a PS Plus Deluxe en el mes de julio de 2025 y vamos a ver cuáles son los otros dos.

Se trata de los siguientes:

Diablo IV (PS4 y PS5)

(PS4 y PS5) KOF XV (PS4 y PS5)

(PS4 y PS5) Jusant (PS5)

Estos juegos estarán disponibles en el servicio PS Plus Essential (y en consecuencia, en Extra y Deluxe) entre el martes 1 de julio y el lunes 4 de agosto de 2025. Una vez agregados a la biblioteca, pueden conservarlos todo el tiempo que mantengan activa la suscripción a PS Plus.

Veamos los tráileres de cada uno de ellos:

Diablo IV es un juego de acción/RPG de la popular saga de Blizzard. Podemos jugar en un equipo de hasta cuatro personas para enfrentar a las huestes demoniacas que invaden Santuario y a Lilith, la hija del odio. La versión que tendremos en PS Plus no incluye la expansión Vessel of Hatred.

The King of Fighters XV (KOF XV) es la más reciente entrega de la serie de juegos de peleas de SNK en la que se combinan personajes de todas sus franquicias. Pueden leer nuestra reseña aquí. La versión que tendremos en PlayStation Plus no incluye ninguno de los personajes DLC.

Jusant es un excelente juego de escalada con una historia de fantasía que no se parece a nada que hayan jugado antes. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Si no lo han hecho, todavía tienen algo de tiempo para redimir los juegos de PS Plus Essential de junio de 2025, pues estarán disponibles hasta el 30 de junio. Si quieren saber más sobre los juegos que están por llegar, visiten el blog oficial de PlayStation Latinoamérica.