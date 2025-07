Diablo IV: guía para que jugadores nuevos y confundidos puedan empezar a jugar

La cuarta entrega de la saga infernal de Blizzard es un RPG de acción supremamente entretenido y una de las mejores experiencias de juego cooperativo en los videojuegos. Me imagino que muchos de ustedes se sentaron con su pareja, un familiar o un amigue para empezar a jugar Diablo IV, solo para verse confundidos con las extrañas opciones que aparecen antes de comenzar la partida. ¿Personajes de temporada? ¿Personajes del Reino eterno? ¿Saltarse la historia? ¿Paquete de bienvenida? ¿Qué es todo eso? En esta guía no les vou a decir cuáles son los mejores ‘builds’ para los tipos de personajes, cómo terminar las gestas ni cómo conseguir equipo. Simplemente les voy a explicar cómo empezar a jugar sin complicarse la vida.

Sabemos que muchos jugadores de Diablo IV son veteranos de la saga que están aquí para disfrutar el ciclo de conseguir ‘loot’ para hacerse más poderosos y crear poco a poco la ‘build’ más poderosa posible. No les interesa la historia, solo la progresión. Pensando en ellos, Blizzard agregó algunas opciones que permiten básicamente «saltarse» la campaña o al menos ignorarla para pasar directamente al grindeo.

Pero hay jugadores que además de eso quieren también experimentar la trama y ambientación gótica. Incluso hay quienes están aquí para eso principalmente y las mecánicas de looteo y combate son solo el medio para conocer la misteriosa guerra contra Lilith por el alma de Santuario. Es para esa clase de personas que hice esta guía.

Qué hacer para jugar la historia de Diablo IV sin complicaciones

En el menú inicial del juego —Si no tienen la expansión ‘Vessel of Hatred’ lucirá distinto a la imagen que tienen abajo, pero es esencialmente el mismo— empezamos seleccionando la opción Crear nuevo personaje, elegimos que clase queremos, su tipo de cuerpo y opciones estéticas. Hasta aquí todo es bastante comprensible y no hay ningún problema.

Lo interesante llega cuando terminamos de crear nuestro personaje de Diablo IV y estamos listos para presionar el gran botón que dice INICIAR para finalmente empezar a jugar la partida, porque hay unas opciones que deben mirar antes de eso si no quieren arruinar su experiencia.

Opciones de Jugabilidad: Temporada

Si es la primera vez que juegan Diablo IV y quieren disfrutar de la historia del juego, les recomiendo desmarcar la opción temporada. Sé muy bien que este es un consejo controversial y que algunos van a venir a criticarme para decir que «mi consejo va a hacer que los jugadores se pierdan de objetos exclusivos». Estoy al tanto de eso y me mentengo en lo que dije. Les explicare a continuación.

Diablo IV tiene un sistema de temporadas que duran aproximadamente tres meses cada una y que agregan nuevas gestas, mecánicas de juego, guaridas y recompensas en forma de nuevo equipo y apariencias cosméticas. Solo podemos acceder a este contenido si marcamos la opción ‘Temporada’, lo cual marca nuestro personaje como un «personaje de temporada».

Pero hay un problema. Si están creando un personaje para jugar por primera vez, el contenido de temporada se convierte en una distracción de la historia que complica la jugabiliddad y no aporta mucho a la experiencia básica de juego. El contenido de cada temporada se disfruta más como un ‘posjuego’, algo que quienes ya pasaron la campaña principal pueden hacer con nuevos personajes para ampliar la experiencia, pero no me parece que funcione tan bien como parte de la primera partida. Es verdad que una vez pase la temporada, ya no podemos acceder al contenido ni conseguir las recompensas. Pero en mi humilde opinión, el contenido y recompensas de temporada tampoco es que sea muy bueno que digamos.

Además, sospecho que pasado un tiempo vamos a ver las temporadas comenzar a repetirse y rotar.

Opciones de Jugabilidad: Extremo

Si marcamos esta casilla, nuestro personaje será borrado cuando seamos eliminados y no hay forma de recuperarlo. Solo recomiendo esta opción a quienes ya pasaron la campaña antes y quieren una experiencia más tensa. Sobra decir que no deben elegirla si es su primera partida de Diablo IV y quieren conocer la historia.

Cambiar estado de campaña: ¿Comenzar con la campaña de Vessel of Hatred?

Esta opción solo aparece a los jugadores que además del juego base, adquirieron la expansión ‘Vessel of Hatred’. Pero incluso si este es el caso, la respuesta para quienes juegan por primera vez es No. Definitivamente no.

Blizzard tomó la horrible decisión de poner la opción de ‘Comenzar con la campaña de Vessel of Hatred’ por defecto y con la marca de ‘Recomendado’, lo cual puede resultar extremadamente confuso para jugadores primerizos.

Lo que realmente le recomiendo a todos los que van a jugar Diablo IV por primara vez y que tengan la expansión es que entren a esta opción y marquen la casilla Comenzar con la campaña original del juego base.

Si no hacen esto, van a comenzar la partida aún más confundidos sobre cómo empezar. Solo les van a ofrecer un resumen de la historia que deja muchas cosas sin explicar y en general van a tener una mala experiencia. Si van a jugar por primera vez, jueguen la campaña original primero y luego pueden continuar con la de Vessel of Hatred de forma orgánica con el mismo personaje.

En resumen, antes de tocar botón INICIAR recomiendo que las opciones estén así:

Cambiar estado de campaña: Comenzar con la campaña original del juego base

Temporada: Desmarcada

Extremo: Desmarcada

Nombre puesto

Ahora sí, después de seleccionar INICIAR, podremos seleccionar la dificultad en que queremos jugar Diablo IV.

¿En qué dificultad jugar?

Justo antes de iniciar la partida, el juego nos pedirá seleccionar dificultad. Inicialmente solo podemos elegir entre Normal y Difícil. Las demás opciones están bloqueadas.

Contra todo pronóstico, les voy a recomendar que empiecen jugando en Difícil, incluso si no son veteranos de la saga Diablo. A pesar del nombre, no es tan complicada y van a conseguir mejor equipo. Si por alguna razón sí resulta demasiado difícil para ustedes y están muriendo mucho, pueden ir a uno de los pueblos principales y bajar la dificultad a Normal sin penalización alguna.

También recomiendo que una vez hayan avanzado lo suficiente —más o menos cuándo hayan completado dos regiones y tengan nivel 40 aproximadamente— suban la dificultad a Experto. Esto mantendrá el juego con un buen nivel de reto.

No pueden elegir la dificultad Penitente o superior a menos que hayan terminado primero la campaña base o hayan elegido saltarla. Hablando de eso…

¿Qué pasa si selecciono la opción ‘Omitir campaña’?

Después de crear un personaje y empezar a jugar, cuando volvemos al menú de inicio aparecerá la opción Omitir campaña en la parte inferior de la pantalla.

Si seleccionamos esta opción, nos saltaremos la campaña original del juego base como si hubiéramos seleccionado la opción ‘Comenzar con la campaña de Vessel of Hatred‘. Apareceremos en la ciudad de Kyovashad y tendremos desbloqueado el acceso a las gestas y refugios de la expansión. Sin embargo, esto significa que todas las misiones de historia aparecen completadas y no podemos hacerlas. Aunque el juego ofrece opciones para ponernos al nivel de los enemigos, recomiendo no usar esta opción y completar la campaña base para seguir orgánicamente con el contenido de la expansión cuando hayamos terminado.

Gesta prioritaria: Potenciador de regreso

Cuando avancen un poco en la historia y lleguen a la ciudad de Kyovashad, aparecerá una gesta prioritaria opcional llamada ‘Potenciador de regreso’. Está marcada con un llamativo ícono rosado que no se puede desactivar.

Si esta es la primera vez que juegan Diablo IV y quieren disfrutar de la progresión normal del juego, les recomiendo mucho ignorar esta misión y no ir a ese ícono rosado. Lo que pasa si abren el ‘Relicario fatídico’ es que subirán automáticamente al nivel 50 y recibirán mucho equipo de alto nivel.

Esto suena bien, pero arruina por completo la progresión. Este ‘potenciador de regreso’ resulta perfecto para los jugadores que quieren saltar inmediatamente al contenido de la expansión o solo juegan para volverse poderosos. Quienes quieren una experiencia normal, subir de nivel por su propia cuenta y descubrir la historia a su propio ritmo deben mantenerse alejados.

Creo que eso es todo. Ahora salgan en busca de Lilith y salven a Santuario. Espero que esta pequeña guía empezar jugar Diablo IV por primera vez sin complicaciones les haya resultado útil.