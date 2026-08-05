Diablo IV ya tiene fecha de lanzamiento definida en Nintendo Switch 2, dice informante confiable

Los rumores que dicen que Diablo IV va a llegar a la consolas Nintendo Switch 2 existen incluso desde antes del lanzamiento de consola y hace unos pocos meses parecían haberse confirmado tras la mención de esta versión del juego en una página de clasificación de Asía, pero nada que se confirmaba oficialmente.

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De hecho, todavía no se confirma nada oficialmente. Lo que sí podemos decirles es que un informante de nuestra absoluta confianza dice que no solo la versión de Diablo IV para Nintendo Switch 2 sí existe, sino que tiene información privilegiada sobre su fecha de lanzamiento, precio y ediciones.

El informante en cuestión es Billbil-kun y mediante la publicación francesa Dealabs nos dice que este juego se lanzará para la consola de Nintendo el martes 15 o el viernes 18 de septiembre de 2026y que tendrá un precio de 69,99 € / 69,99 US$ / 62,99 £ dependiendo su región.

Por ese precio hemos de suponer que incluye las expansiones Vessel of Hatred y Lord of Hatred, pero el informante dice que no puede confirmar aún si esto es cierto. Además, nos tiene una mala noticia. La versión física del juego ni siquiera sería una Game Key-Card, es solo un código de descarga dentro de la caja.

Por supuesto, nada de esto está confirmado oficialmente aún. Aunque confiamos en la información de Bilbill-kun, tenemos esperanzas de que esté equivocado respecto al lanzamiento físico y que se confirme que incluye ambas expansiones. Tal vez tengamos que esperar hasta Gamescom a finales de agosto para que Blizzard haga el anuncio oficial de la versión de Diablo IV para Nintendo Switch 2 y confirme o niegue lo que dice esta filtración.

Diablo IV ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Battle.net.