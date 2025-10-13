Videojuegos

Dialyn y Banyue son los nuevos personajes de la versión 2.4 de Zenless Zone Zero

No querrán ser auditados por estos dos.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Continuamos nuestras aventuras por la Península Waifei y los Altos de Failumen, conociendo nuevas personas como los dos nuevos Agentes que se sumarán pronto a nuestras filas de combatientes. Durante la presentación de la versión 2.3 —que empezará pronto— pudimos ver un nuevo video con nuevos personajes y dos de ellos ya están confirmados como parte de la versión 2.4 de Zenless Zone Zero: Dialyn y Banyue.

Dialyn es la encargada de «el superrecóndito acceso al Servicio de Atención al Cliente» de la Auditoría Krampus.

  • Atributo: Físico
  • Especialidad: Aturdimiento.
  • Rango: S

Banyue también es miembro de la Auditoría Krampus. Uno de los más peligrosos agentes que se encargan de vigilar los intereses de la poderosa organización TOPS. Tiene los mismos atributos que Komano, pero en rango S.

  • Atributo: Ígneo
  • Especialidad: Ruptura
  • Rango: S

Cuándo sale la versión 2.4 de Zenless Zone Zero con Dialyn y Banyue

La fecha de lanzamiento de la versión 2.4 de Zenless Zone Zero no ha sido revelada oficialmente, pero todo indica que podría llegar a Latinoamérica en la noche del martes 25 de noviembre de 2025, en España será en la madrugada del miércoles 26.

Al momento de hacer esta nota no sabemos cuáles de estos Agentes saldrán en la fase 1 el 25 de noviembre y cuáles serán de la fase 2 que empezaría el 17 de diciembre.

