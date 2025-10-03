Digimon Story: Time Stranger, notas del parche de actualización y cortometraje anime

Bandai Namco anunció un par de novedades de Digimon Story: Time Stranger en relación con su lanzamiento el 3 de octubre, un parche de día uno con mejoras de calidad de vida y un cortometraje de anime, Digimon Story: Time Stranger Prelude.

El parche de lanzamiento será imprescindible para los jugadores de Digimon Story: Time Stranger que hayan jugado antes el demo. No se puede transferir la partida guardada del demo al juego completo a menos que se descargue esta actualización. Si bien se pueden encontrar objetos que mejoran las estadísticas en cofres y calabozos, también estarán en las áreas de campo del mundo humano. Igualmente se incluyen varios ajustes en combate, como el reequilibrio, la actualización del comportamiento de los Digimon invitados y cambios en la condición de Digievolución.

Could this girl be… Inori?

Tune in to the Digimon Story #TimeStranger Anime Short: Prelude, coming soon! pic.twitter.com/Iw8fI0AqOe — Digimon Games (@digimon_games) October 1, 2025

Notas del parche de lanzamiento para la actualización día uno de Digimon: Time Stranger

Sistema

Se añadió la función de transferir datos guardados desde la versión demo.

Se ajustó el texto del tutorial y se añadieron imágenes para ciertas secciones.

Se cambió la velocidad de fotogramas predeterminada a 60 fps para la versión de Steam.

Se cambió el idioma de voz predeterminado de japonés a inglés al iniciar el juego en alemán.

Campo

Se añadió la función de carrera.

Se añadió animación de encuentro al enfrentarse a Digimon hostiles.

Se añadieron varios objetos que mejoran las estadísticas a los mapas del mundo humano.

Se ajustó el equilibrio de la ubicación de Digimon hostiles.

Batalla

Se ajustaron los ataques de los Digimon para usar habilidades más efectivas.

Se añadieron nuevos iconos basados ​​en la fuerza de las mejoras/desventajas.

Se ajustó el equilibrio general de la batalla.

Se ajustaron los parámetros y las condiciones de digievolución para ciertos Digimon.

Se ajustaron los parámetros y los patrones de comportamiento de los Digimon invitados.

Se ajustaron los efectos de ciertas habilidades y Artes Cruzadas.

Digivice

Se cambió el color del número de nivel para los Digimon que han alcanzado el nivel máximo en las pantallas de configuración.

Se añadió una ayuda con las teclas para acceder directamente a la pantalla Digiline al recibir un mensaje de un Digimon compañero.

Se cambió el menú al que se accede con la tecla de función izquierda de «Objetos» a «Misiones».

Corrección de errores

Varias mejoras de usabilidad y correcciones menores en fondos, modelos y otros pequeños problemas.

En cuanto al cortometraje de anime Digimon Story: Time Stranger Prelude, solo hay un avance de lo que incluirá. Ayudará a presentar a Inori, aliada que trabaja junto a nuestro avatar ADAMAS a lo largo de la historia y actúa como compañera de Aegiomon. En la única imagen compartida hasta ahora, parece ser más joven de lo que es cuando se desarrolla la historia.

Digimon Story: Time Stranger está disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC desde el 3 de octubre del 2025.