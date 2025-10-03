Digimon Story: Time Stranger, notas del parche de actualización y cortometraje anime

Bandai Namco anunció un par de novedades de Digimon Story: Time Stranger en relación con su lanzamiento el 3 de octubre, un parche de día uno con mejoras de calidad de vida y un cortometraje de anime, Digimon Story: Time Stranger Prelude.
El parche de lanzamiento será imprescindible para los jugadores de Digimon Story: Time Stranger que hayan jugado antes el demo. No se puede transferir la partida guardada del demo al juego completo a menos que se descargue esta actualización. Si bien se pueden encontrar objetos que mejoran las estadísticas en cofres y calabozos, también estarán en las áreas de campo del mundo humano. Igualmente se incluyen varios ajustes en combate, como el reequilibrio, la actualización del comportamiento de los Digimon invitados y cambios en la condición de Digievolución.
Notas del parche de lanzamiento para la actualización día uno de Digimon: Time Stranger
Sistema
- Se añadió la función de transferir datos guardados desde la versión demo.
- Se ajustó el texto del tutorial y se añadieron imágenes para ciertas secciones.
- Se cambió la velocidad de fotogramas predeterminada a 60 fps para la versión de Steam.
- Se cambió el idioma de voz predeterminado de japonés a inglés al iniciar el juego en alemán.
Campo
- Se añadió la función de carrera.
- Se añadió animación de encuentro al enfrentarse a Digimon hostiles.
- Se añadieron varios objetos que mejoran las estadísticas a los mapas del mundo humano.
- Se ajustó el equilibrio de la ubicación de Digimon hostiles.
Batalla
- Se ajustaron los ataques de los Digimon para usar habilidades más efectivas.
- Se añadieron nuevos iconos basados en la fuerza de las mejoras/desventajas.
- Se ajustó el equilibrio general de la batalla.
- Se ajustaron los parámetros y las condiciones de digievolución para ciertos Digimon.
- Se ajustaron los parámetros y los patrones de comportamiento de los Digimon invitados.
- Se ajustaron los efectos de ciertas habilidades y Artes Cruzadas.
Digivice
- Se cambió el color del número de nivel para los Digimon que han alcanzado el nivel máximo en las pantallas de configuración.
- Se añadió una ayuda con las teclas para acceder directamente a la pantalla Digiline al recibir un mensaje de un Digimon compañero.
- Se cambió el menú al que se accede con la tecla de función izquierda de «Objetos» a «Misiones».
Corrección de errores
- Varias mejoras de usabilidad y correcciones menores en fondos, modelos y otros pequeños problemas.
En cuanto al cortometraje de anime Digimon Story: Time Stranger Prelude, solo hay un avance de lo que incluirá. Ayudará a presentar a Inori, aliada que trabaja junto a nuestro avatar ADAMAS a lo largo de la historia y actúa como compañera de Aegiomon. En la única imagen compartida hasta ahora, parece ser más joven de lo que es cuando se desarrolla la historia.
Digimon Story: Time Stranger está disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC desde el 3 de octubre del 2025.