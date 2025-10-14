Digimon Story Time Stranger – Reseña (PS5)

Llevo mucho tiempo alejado del Digimundo. Cuando era mucho más joven fui muy aficionado a las primeras tres temporadas de la serie de ‘anime’ y dediqué bastante tiempo a los mediocres juegos de la saga para la primera PlayStation. Siempre he sentido mucho cariño por la franquicia, pero no regrese a ella hasta el lanzamiento de Digimon Survive en 2022, el cual me gustó pero no me encantó. Ahora tengo una nueva oportunidad de revivir mi amor por el Digimundo con Digimon Story Time Stranger, así que vamos adelante con la reseña de este nuevo videojuego.

Este largamente esperado título nos pone en control de un agente de ADAMA, una organización secreta que se encarga de investigar anomalías y sucesos extraños. Durante una misión en un área en cuarentena de Tokio, encontramos las extrañas “formas de vida de electrón fásico” o Digimon y somos arrojados por un portal al pasado. Descubrimos que el evento que presenciamos es el comienzo del fin del mundo y debemos investigar cómo evitarlo para salvar el futuro.

La historia se siente inicialmente épica gracias a los viajes en el tiempo y eventos apocalípticos. Aunque pierde intensidad rápidamente, tiene muy buenos momentos y unas cuantas sorpresas, pero a la larga vemos que la narrativa no es uno de los elementos más fuertes del juego. El corazón de la trama se encuentra en la relación de hermanos que surge entre la humana Inori Misono y el Digimon Aegiosmon, la cual es bastante tierna. Ambos son personajes muy arquetípicos aunque eso no impide que nos encariñemos con ellos. Por su parte, el o la protagonista (podemos elegir su género) se siente más como un espectador de los eventos y su falta de voz en la gran mayoría de los diálogos no ayuda nada.

Aunque no está directamente relacionada con el resto de la franquicia, los fanáticos de Digimon definitivamente serán quienes más la disfruten. Hay una buena cantidad de ‘fanservice’ (incluyendo referencias al primer videojuego de la saga) y aunque apenas aparecen 450 de los más de 1200 Digimon que existen actualmente, están los más importantes y favoritos del público, algunos en roles bastante importantes.

Digimon Story Time Stranger es un RPG de combate por turnos y colección de criaturas bastante tradicional. Las ideas de siempre sobre debilidades elementales y de atributos persisten y son las que dictan el ritmo de los combates, pero también cuenta con nuevas ideas a la hora de “capturar” y mejorar los personajes. Los “criadores Digimon” van a ser felices con todas las opciones que tienen para manipular las personalidades, habilidades y características de sus personajes para dirigirlos hacia la digievolución deseada y aunque algunos de estos sistemas funcionan muy bien, otros son muy torpes o demasiado complejos.

Un ejemplo de esto es la Digigranja, una esfera en la que podemos dejar los Digimon entrenando para mejorar características específicas y alimentarlos para mejorar nuestra relación con ellos. Eso suena a una excelente idea, pero en la práctica es un sistema aburrido que no muestra toda la información que necesitamos para sacarle provecho. Por ejemplo, Si queremos ver qué característica de un Digimon debemos aumentar para poder digievolucionarlo, tenemos que sacarlo de la granja para mirar su menú y luego volverlo a ingresar para poder entrenarlo. El sistema de personalidades también es muy enrevesado y poco claro. Cuando tenemos tantos Digimon, es imposible llevar un control mental de sus personalidades.

Claro que podemos ignorar casi todo eso si queremos y jugar de forma casual. Tal vez no consigamos exactamente las digievoluciones que queremos, pero es posible avanzar en la historia de Digimon Story Time Stranger sin tocar esos sistemas. Los combates son suficientemente divertidos y requieren de un buen nivel de experimentación para descubrir las debilidades y fortalezas de los enemigos. A menos que seamos expertos absolutos en Digimon que conocemos todo sobre cada tipo, vamos a tener que usar ataques de fuego si queremos saber si ese rival es débil o resistente contra ese elemento.

Estos combates requieren estrategia y un equipo diverso de Digimon con diferentes atributos elementales. Si nos encontramos en un enfrentamiento con un enemigo que no es débil a los elementos y atributos que usamos, vamos a pasar mucho rato tratando de bajar su barra de energía. Si esto ocurre contra un jefe, es mejor recargar la partida y cambiar nuestro equipo antes de enfrentarlo porque éstos tienen una cantidad exagerada de puntos de vida y formas de hacer que la pelea sea aún más lenta.

Otra cosa que debo comentar y que no es necesariamente buena ni mala es que este es un juego bastante lineal. Podemos hacer un poco de exploración en los escenarios para encontrar algunos objetos extra, pero no nos va a llevar a descubrimientos o desvíos interesantes. Las misiones opcionales son demasiado simples y la mayoría pecan de aburridas. Se limitan a ir a ciertos lugares a hablar con un personajes o a enfrentar un Digimon específico en una ubicación conocida. Si no fuera porque los puntos que nos dan para subir el nivel de agente (lo cual es muy importante para las digievoluciones), recomendaría no hacerlas. También hay un minijuego de cartas y aunque algunos lo disfrutarán por su sencillez, me pareció menos interesante que el que tienen otros RPG.

Parece que me estoy enfocando mucho en los defectos, pero los aspectos positivos que tiene el juego logran opacarlos. Uno de los elementos que más me gustó es la ambientación que tiene. Los escenarios urbanos que visitamos en el primer tercio del juego están llenos de vida y cuando finalmente pude visitar el Digimundo me quedé con la boca abierta ante la belleza y energía que llenan los pueblos de los Digimon. ¡Es genial poder recorrerlos a lomos —u hombros— de mis Digimon favoritos! También pude conocer algunos personajes que no conocía y que de inmediato me fascinaron con diseños muy bizarros y originales.

Los únicos escenarios que me decepcionaron fueron los primeros calabozos. Durante casi 10 horas estamos prácticamente limitados a las alcantarillas de Tokio a la hora de la verdadera acción. Lo más triste de todo es que cuando por fin alcanzamos el Digimundo, el primer calabozo también es una alcantarilla. Afortunadamente hay más variedad a partir de ese momento, incluyendo algunos extraños niveles psicodélicos.

Disfruté mucho mi tiempo con Digimon Story Time Stranger, pero a fin de cuentas es un RPG más del montón. Tiene algunas buenas ideas, pero no son suficientes para elevarlas a la grandeza. Eso sí, todos los fanáticos de Digimon y aquellos que se quieren iniciar en este mundo tienen aquí un juego prácticamente obligatorio.

