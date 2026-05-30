Digimon UP: preregistro en iOS / Android, primeros Digimon para criar y objetos de regalo en el RPG gratis para móviles

El RPG de crianza Digimon UP para iOS y Android de Bandai Namco aún no tiene fecha de lanzamiento más que 2026, pero los jugadores interesados ya pueden hacer el preregistro de descarga en Google Play y App Store. A su vez, a través de la cuenta oficial del juego en Twitter/X se han estado revelando las bonificaciones con el incremento del total de seguidores en redes sociales y preregistros en las tiendas, con una campaña para promocionar el juego antes de su lanzamiento no definido.

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Entre estas bonificaciones hay objetos de juego como tiquetes de invocación de Digimon y tiquetes de habilidades. También digiesmeraldas, que vendría siendo la moneda de juego (posible compra con dinero real), así como algunas especies Digimon de regalo para comenzar la crianza de monstruos digitales en este RPG ‘free-to-play’. Entre estos se ha conseguido hasta el momento a Gekkomon, diseños de ‘pixel art’, semillas de digicarne, tiquetes de holograma y a Numemon.

Mientras Digimon UP es lanzado oficialmente, podemos esperar más Digimon como regalo conforme aumenten los preregistros. Ahora bien, al comenzar el juego será posible elegir uno de los tradicionales Digimon como primer compañero de aventura, por lo que estos no requieren de acciones extra para desbloquearlos.

Puedes tener un compañero Digimon principal y cinco de apoyo para las batallas en Digimon UP.

Igualmente puedes personalizar la apariencia de tu Tamer o avatar, tal como su vestimenta y accesorios.

Además, todas las generaciones de dispositivos Digimon de los ‘anime’ estarán reunidas, desde el original Digivice, D-3 y hasta el D-Ark se pueden recrear por medio de elementos de personalización.

¡Potencia a tus Digimon! ¡Alimenta y entrena a tu compañero para hacerlo más fuerte!

¡Sigue Digievolucionando hasta alcanzar la Mega Digievolución!

¡Cría Digimon y lucha contra ellos! ¡Conquista la victoria!

¡Disfruta de un montón de funciones conocidas, incluyendo las Cartas Digimon y los Digivices!