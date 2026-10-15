Digital Eclipse sobre por qué Toy Story: Retro Roundup! no incluye las versiones de Nintendo 64 y Dreamcast

Digital Eclipse y Atari lanzaron Toy Story: Retro Roundup! para consolas de anterior y actual generación. Esta colección incluye varias adaptaciones de las películas de Toy Story para consolas como SNES, Sega Genesis, Game Boy y Game Boy Color. Sin embargo, algunos de los títulos caseros incluidos, como A Bug’s Life y Toy Story 2, corresponden a las versiones de PlayStation, mientras que las versiones para Nintendo 64 y Sega Dreamcast no están presentes.

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The toys are back in town (and on PlayStation) with the Toy Story: Retro Roundup 🤠🚀



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En una entrevista reciente, el medio Nintendo Everything preguntó a Chris Kohler, director editorial de Digital Eclipse, sobre el motivo de esta omisión.

«Para cada proyecto, debemos analizar el alcance y los plazos, la tecnología disponible y otros factores que determinan qué versiones de qué juegos podemos incluir. En este caso, Toy Story: Retro Roundup! fue posible, en gran medida, gracias a la fantástica tecnología de emulación desarrollada por Implicit Conversions, un estudio de Atari. Es posible que futuros proyectos incluyan otras plataformas a medida que la tecnología disponible siga avanzando», comentó Kohler.

El proceso de emulación para consolas 3D distintas a PlayStation es más complejo y no alcanzaba a ajustarse en los plazos de desarrollo de la colección. N64 es una consola famosa por su dificultad de emulación precisa, pues el hecho que sea antigua no lo hace inherentemente simple. Aunque se han logrado grandes avances en los últimos años, incluso dentro del propio servicio Nintendo Switch Online, es posible que el equipo no haya podido integrar estas versiones en su agenda debido a ello. Digital Eclipse suele actualizar sus colecciones añadiendo más juegos con el paso del tiempo, así que es posible pero no confirmado que veamos estas versiones en el futuro.

Los juegos incluidos en Toy Story: Retro Roundup! son:

Toy Story (Genesis, SNES, Game Boy)

A Bug’s Life (Game Boy Color, PlayStation)

Toy Story 2 (Game Boy Color)

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue (PlayStation)

Buzz Lightyear of Star Command (Game Boy Color, PlayStation)

Toy Story Racer (Game Boy Color, PlayStation)

Toy Story: Retro Roundup! ya está disponible para Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC, junto con Toy Story 3 Complete Edition.