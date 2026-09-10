Dinosaur Planet, también conocido como Star Fox Adventures, es una joyita de GameCube que ya está disponible en Switch 2 y luce mejor que siempre

Al igual que Animal Crossing (Forest), Resident Evil Zero y Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, Star Fox Adventures comenzó su desarrollo por parte de Rare para la consola Nintendo 64. Sin embargo, este no era un juego de Star Fox sino conocido como Dinosaur Planet, del cual se conocieron muchos detalles de desarrollo y si bien no fue terminado, si crearon una gran parte del mismo que actualmente se puede jugar de forma extraoficial.

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Posteriormente, Fox McCloud reemplazó al protagonista Sabre (un lobo) y personajes como Krystal se mantuvieron, hasta convertirse en Star Fox Adventures del 2002 para Nintendo GameCube. En aquel entonces su recepción fue bastante particular, ya que se alejaba por completo de los combates en naves del comando Star Fox. Pero apreciándolo como el título de Dinosaur Planet concebido que es, resulta uno de los ejemplares más interesantes del Rare que ya no existe en manos de Microsoft.

Además del ‘remake’ Star Fox disponible para Nintendo Switch 2 que recibirá una actualización gratuita con mejoras, para el próximo 30 de septiembre, los Nintendo Classics de Nintendo Switch Online para dicha consola aumentaron su catálogo de GameCube con Star Fox Adventures. Este ya lo pueden disfrutar todos los miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack en Switch 2, con resolución mejorada frente a la original de hace 24 años en el cubito. Ventajas del mundo moderno, por supuesto, no dejes pasarlo o repetirlo si así es menester.