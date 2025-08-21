Directive 8020, la historia de ciencia ficción de The Dark Pictures Anthology ha sido retrasado

Supermassive Games, estudio conocido por Ultil Dawn, ha revelado que Directive 8020 el siguiente juego de la antología de The Dark Pictures ha sido atrasado. El juego estaba planeado para ser lanzado el jueves 2 de octubre y ahora, el estudio a cargo del desarrollo del título para Bandai Namco, anunció que The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 saldrá en algún momento del 2026. Junto con el anuncio, Supermassive Games ha compartido un video de 13 minutos con el prólogo del juego.

Según Supermassive Games, los fanáticos de la franquicia pueden estar tranquilos. Ya que, Directive 8020 mantendrá el ADN de The Dark Pictures Anthology. Además, la jugabilidad ha sido rediseñada, pulida y mejorada para aportar más amenaza al explorar el entorno.

¿Cuál es la historia deThe Dark Pictures Anthology: Directive 8020?

Supermassive Games describe la historia de The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 de la siguiente manera:

La Tierra está muriendo y la humanidad se está quedando sin tiempo. A doce años luz de casa, Tau Ceti f ofrece un pequeño rayo de esperanza. Cuando la nave colonial Cassiopeia se estrella en el planeta, su tripulación pronto se da cuenta de que no están solos. Perseguidos por un organismo alienígena capaz de imitar a sus presas, la tripulación de la Cassiopeia debe burlar a sus perseguidores para regresar a casa con vida. Mientras luchan por sobrevivir, se enfrentan a la decisión más difícil de todas: para salvarse, deben arriesgar la vida de todos los habitantes de la Tierra. En el espacio, la muerte adopta muchas formas.

El jugador controla a cinco tripulantes. Ellos, en medio de la paranoia y el miedo, deben usar las nuevas mecánicas de sigilo para evadir a los enemigos y sobrevivir. La supervivencia depende del uso de herramientas como una linterna, un escáner para electrónica, un aparato para comunicarse con la tripulación y una herramienta para abrir puertas o aturdir temporalmente a los enemigos. Finalmente, como es costumbre, nuestras decisiones determinarán el destino final del grupo y de la humanidad.

Fuente: Supermassive Games