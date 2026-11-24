Muchos desarrolladores de videojuegos de mundo abierto están replanteando sus vidas –o por lo menos sus trabajos– ante el recientemente lanzado GTA 6 de Rockstar Games. Igor Sarzyński, director creativo de Cyberpunk 2, señaló que «la depresión por GTA 6 entre los desarrolladores de juegos de mundo abierto es real. Probablemente el mayor logro artístico de la historia. Su escala, densidad, coherencia y el nivel de detalle en cada aspecto. Sencillamente, un milagro tecnológico y creativo». En una frase final que esperamos no se tome en serio, señala que «Cyberpunk 2 está cancelado, me voy a barrer las hojas de otoño en mi jardín».

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GTAVI-induced-open-world-game-dev-depression is real. probably the single greatest artistic achievement in history, i mean it. scale, density, coherence, thoughtfulness of it all, just a technological and creative miracle. cyberpunk 2 is cancelled, imma go sweep autumn leaves in my backyard now. — igor sarzynski (@srznsk.bsky.social) 2026-11-21T18:59:24.908Z

En tono más serio, Sarzyński añade: «Creo que estamos creando algo propio, con un toque único y diferente. GTA es impresionante, como lo es toda gran obra de arte, amplía los límites de lo posible; es una visión cautivadora ejecutada a la perfección».

GTA 6 ha cosechado todo tipo de elogios por parte del estudio polaco CD Projekt Red. El codirector ejecutivo, Michał Nowakowski, envió sus felicitaciones el día del lanzamiento, mientras que el director asociado de Cyberpunk 2, Paweł Sasko, afirmó que Rockstar ha creado lo que denomina un ‘éxito generacional’. Por su parte, Mark Richard Davies, director de juego en Naughty Dog y diseñador en The Last of Us Part 2, afirma que «GTA 6 es como las Grandes Pirámides del desarrollo de videojuegos. Es decir, la gente se preguntará durante siglos cómo fue posible, hasta que finalmente concluyamos que fueron los alienígenas quienes lo hicieron».

GTA VI is the Great Pyramids of Game Development.



As in, people will be asking for centuries how it was possible and we will eventually conclude that aliens made it. — Mark Richard Davies (@Ninjafr4me) November 22, 2026

Un colega de Davies, Michael Barclay, director de diseño de mundo en Intergalactic: The Heretic Prophet, también comentó que GTA 6 le produce una impresión similar a la que sentiría «un niño de la época victoriana al ver un Bugatti Veyron», refiriéndose a la profundidad y escala sin precedentes del juego de Rockstar.

En cuanto al extendido tiempo de desarrollo y el alto presupuesto, Davies se limita a decir que «las pirámides también fueron caras». Igualmente lo sorprende que cada personaje no jugable tenga sus propias líneas de diálogo y reacciones, «la magnitud del guion debe ser algo alucinante». El nivel de interactividad y variedad de los PNJ en GTA 6 resulta sumamente inmersivo, pero esto no habría sido posible si Rockstar y su casa matriz, Take-Two Interactive, no hubieran contado con el capital necesario.

Sin embargo, vale acatar que un amplio presupuesto no equivale a un juego altamente aclamado, pues ejemplos en la industria con estruendosos fracasos hay muchos. El equipo de desarrollo tiene todo que ver, así como la dirección y visión de sus encargados a la cabeza. Un presupuesto ambicioso no está mal, pero sin saber manejar el barco no puedes evitar la tormenta.