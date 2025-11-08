Director de distribución de Baldur’s Gate 3 se opone a los planes de Square Enix para delegar el control de calidad a la IA

Square Enix reveló los planes de reducir drásticamente su plantilla de Control de Calidad y utilizar IA generativa para gestionar el 70% del control de calidad y la depuración de sus juegos. La compañía añadió que busca «establecer una ventaja competitiva en el desarrollo de videojuegos». Sin embargo, Michael Douse, director de distribución de Larian, estudio desarrollador de Baldur’s Gate 3, criticó duramente a Square Enix y calificó su plan de «estúpido».

«El personal de Control de Calidad es uno de los más comprometidos con los videojuegos en cualquier empresa», escribió Douse en Twitter/X. «Son fundamentales para los equipos de comunidad y para la distribución. Proporcionan una retroalimentación valiosa. Saben qué funciona y qué no antes que el público, y son el departamento más resiliente».

Oh no.

«La idea de que el personal de Control de Calidad pueda ser reemplazado a gran escala es absurda, porque supone que las conversaciones con ellos también pueden ser reemplazadas, y eso no es posible. Son una valiosa fuente de información para evaluar el estado del juego».

Douse también señaló que los puestos de control de calidad suelen ser la puerta de entrada para quienes buscan ingresar a la industria de los videojuegos. Advirtió que perder a estos profesionales implica el riesgo de perder futuros diseñadores y otros cargos. De acuerdo con Douse, Square Enix pretende ahorrar 19.6 millones de dólares externalizando su control de calidad a la IA.