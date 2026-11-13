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Director de Overwatch explica por qué Hudson será otro personaje de daño en vez de un soporte como se había anunciado originalmente

Daño al detective.

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Se acerca la temporada 6 de Overwatch con la que terminará el arco ‘Reino de Talon’ y se introducirá al último héroe de los 10 que habían prometido para el año 2026. Pero el detective ómnico Ellis Hudson será un personaje de daño (dps) en lugar del soporte que habían dicho que iba a ser, lo que tiene a muchos jugadores molestos.

Es comprensible. Los héroes de daño abundan en el juego y muchos querían algo más de variedad para las composiciones de equipo. Esto causó una pequeña controversia a la que Aaron Keller, director del juego, tuvo que responder.

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Mediante un hilo en su cuenta de Twitter, Keller expresó lo siguiente. Esta es nuestra traducción al español de lo que dijo:

Hemos visto mucha discusión sobre el rol (DPS) del héroe de la temporada 6. Entendemos que ustedes estaban esperando un héroe de soporte para esta temporada y espero que al dar contexto sobre la decisión de cambiarlo les ayude a entenderlo, incluso aunque algunos sigan decepcionados.

Cuando comenzamos a trabajar en el detective, era un personaje de apoyo, pero a medida que pasó el tiempo y continuamos el desarrollo de su kit de habilidades, nos dimos cuenta que no estaba funcionando. Fue cuando probamos a Hudson como un DPS que nuestros sentimientos hacia él mejoraron de forma inmediata y dramática.

Esta decisión no fue realmente sobre si lanzar un héroe DPS o soporte, fue sobre sacar un buen personaje o uno en el que no creíamos. Crear personajes para Overwatch es tanto un arte como reto técnico.

El desarrollo de videojuegos no es siempre algo directo. Algunas veces nos tenemos que adaptar para crear la mejor versión de algo. El equipo está increiblemente orgulloso de este héroe y espero que ustedes sientan lo mismo cuando lo lancemos en la temporada 6.

Pueden leer sus comentarios originales en inglés en las publicaciones compartidas a continuación.

Hudson llegará a Overwatch el martes 8 de diciembre de 2026 (aunque es posible que podamos probarlo antes) y entonces veremos qué tal funciona como DPS y si valió la pena «sacrificar el soporte» en favor de éste.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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