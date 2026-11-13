Director de Overwatch explica por qué Hudson será otro personaje de daño en vez de un soporte como se había anunciado originalmente

Se acerca la temporada 6 de Overwatch con la que terminará el arco ‘Reino de Talon’ y se introducirá al último héroe de los 10 que habían prometido para el año 2026. Pero el detective ómnico Ellis Hudson será un personaje de daño (dps) en lugar del soporte que habían dicho que iba a ser, lo que tiene a muchos jugadores molestos.

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Es comprensible. Los héroes de daño abundan en el juego y muchos querían algo más de variedad para las composiciones de equipo. Esto causó una pequeña controversia a la que Aaron Keller, director del juego, tuvo que responder.

Mediante un hilo en su cuenta de Twitter, Keller expresó lo siguiente. Esta es nuestra traducción al español de lo que dijo:

Hemos visto mucha discusión sobre el rol (DPS) del héroe de la temporada 6. Entendemos que ustedes estaban esperando un héroe de soporte para esta temporada y espero que al dar contexto sobre la decisión de cambiarlo les ayude a entenderlo, incluso aunque algunos sigan decepcionados.



Cuando comenzamos a trabajar en el detective, era un personaje de apoyo, pero a medida que pasó el tiempo y continuamos el desarrollo de su kit de habilidades, nos dimos cuenta que no estaba funcionando. Fue cuando probamos a Hudson como un DPS que nuestros sentimientos hacia él mejoraron de forma inmediata y dramática.



Esta decisión no fue realmente sobre si lanzar un héroe DPS o soporte, fue sobre sacar un buen personaje o uno en el que no creíamos. Crear personajes para Overwatch es tanto un arte como reto técnico.



El desarrollo de videojuegos no es siempre algo directo. Algunas veces nos tenemos que adaptar para crear la mejor versión de algo. El equipo está increiblemente orgulloso de este héroe y espero que ustedes sientan lo mismo cuando lo lancemos en la temporada 6.

Pueden leer sus comentarios originales en inglés en las publicaciones compartidas a continuación.

When we started work on the detective, he was a Support. But as time went on and the kit continued development we realized that it wasn’t working. Once we tested Hudson as a DPS, the turn around in our feelings for him was instantaneous and dramatic. 2/4 — Aaron Keller (@aaronkellerOW) November 13, 2026

Game dev isn’t always straightforward. Sometimes we need to adapt to create the best version of something. The team is incredibly proud of this Hero. I hope you all feel the same way when he launches in Season 6. 4/4 — Aaron Keller (@aaronkellerOW) November 13, 2026

Hudson llegará a Overwatch el martes 8 de diciembre de 2026 (aunque es posible que podamos probarlo antes) y entonces veremos qué tal funciona como DPS y si valió la pena «sacrificar el soporte» en favor de éste.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net