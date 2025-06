Director de Splitgate 2 se disculpa por el incidente de la gorra en Summer Game Fest

Si vieron la presentación de videojuegos Summer Game Fest, seguramente recuerdan que un hombre salió a promocionar el juego gratis Splitgate 2 usando una gorra que decía «Make FPS great again» («hagan a los FPS grandes otra vez»). Esto no cayó bien entre los gamers. Dividió dividió a su comunidad y la idea que quería presentar sobre regresar el género a los buenos tiempos perdió toda su fuerza cuando se descubrió que el juego incluía los peores elementos que pululan en los FPS modernos.

Para muchos jugadores, el primer título lanzado en 2019 fue un soplo de aire fresco entre otras obras multijugador competitivas por su enfoque en los combates de ‘Arena’ con movimiento basado en portales. Pero tan pronto llegó la secuela, muchos comenzaron a criticar la presencia de un modo batalla campal y microtransacciones de altísimo precio.

El hombre que salió durante Summer Game Fest que Ian Proulx —director del juego y del estudio 1047 Games— y algunos pueden decir que «toda publicidad es buena publicidad», los números resultantes no son lo que esperaban. Aunque no cabe duda que el juego logro un muy alto pico de jugadores que lo ponen en el top 25 de los juegos nuevos más jugados del año en Steam, es apenas un tercio de lo que alcanzó el primer juego. Por otro lado, la conversación se ha centrado en su desagradable gorra —la cual es una referencia al problemático presidente de Estados Unidos— y las reseñas del juego en la plataforma de PC son consideradas ‘mixtas’.

En respuesta a todo esto, Proulx publicó un video en el subreddit oficial de Splitgate 2 en el que se disculpa con la comunidad por el incidente de la gorra. Dice que no pretendía que su mensaje fuera tomado políticamente y que sabía que podía haber un nivel de controversia que podía llamar la atención hacia el juego, pero que no esperaba el nivel de rechazo que generó. Obviamente pensó que la frase no era más que un meme y no consideró los orígenes de intolerancia que tiene.

Pueden ver el video a continuación.

Su mensaje es acompañado por un pequeño texto en el que dice que la razón por la que incluyeron el modo batalla campal era para ofrecer diferentes formas de jugar. Aunque no se refirió al escándalo de las microtransacciones (ni al cómico rechazo que generó que usaran una canción de Imagine Dragon para acompañar su más reciente tráiler), si dijo que hará una sesión de preguntas y respuestas en Reddit muy pronto.