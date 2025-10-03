Videojuegos

Director de Street Fighter 6 está impactado por la decisión corporativa de cobrar por el ‘streaming’ de la Capcom Cup en 2026

Más ambición que la de Nobunaga.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

En días pasados reportamos la polémica decisión de Capcom para los ‘streamings’ finales de la Capcom Cup 12 en 2026. Por primera vez en la historia del evento, la porción de la competencia correspondiente al Top 16 adoptará un formato de pago por evento (PPV), similar al utilizado en la Street Fighter League. El costo para acceder a la transmisión de las finales de la Capcom Cup 12 será de 4.000 yenes (aproximadamente $27.13 USD o $105.300 COP a la fecha). Este mismo precio aplicará para la Copa Mundial de la Street Fighter League. Aquellos que deseen ver ambos eventos podrán adquirir un paquete por 6.000 yenes (alrededor de $40.69 o $158.000 COP).

El anuncio recibió como era de esperarse una reacción poco amable por parte de los fanáticos de Street Fighter, en vista que este debería ser un evento para unir a la comunidad, especialmente cuando la mercancía para tales eventos a menudo se vende en el lugar y en línea. El director de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, afirmó vía Twitter/X que no tenía idea de la decisión de Capcom de cobrar a los jugadores para ver las transmisiones, y que él y el productor Shuhei Matsumoto se enteraron mientras estaban en Tokyo Game Show 2025.

De acuerdo con algunos comentarios, pagar por transmisiones de eventos relacionados con videojuegos no es necesariamente algo raro en Japón. Pero al hacer lo mismo para sus torneos de Street Fighter, Capcom arriesga alienar a su audiencia occidental, especialmente latinoamericana.

«Muy geniales ustedes al cobrar en Suramérica, exactamente un año después de que la historia más grande de la Copa fue un prodigio chileno que sorprendió a todos», agregó el usuario Raxyz, refiriéndose al jugador chileno de 15 años que terminó en el segundo lugar en la Capcom Cup de este año. Sin embargo, a pesar de las quejas hasta el momento la decisión parece inalterada por el lado de Capcom.

🤹‍♂️

Otras delusiones de Capcom

Director de Street Fighter 6 está impactado por…
«No estoy de acuerdo», palabras de MenaRD sobre…
Adaptar Resident Evil Requiem en Nintendo…
Un tráiler y nuevos detalles del…
Street Fighter 6: movimientos de pelea…
La historia de Silksong explicada: Análisis a fondo del ‘lore’, los finales y misterios de Telalejana
Hunter x Hunter: Nen x Survivor, Bushinroad muestra el primer tráiler del juego para dispositivos móviles
2XKO: balance, cambios en el sistema de pelea y todas las notas del parche o actualización de octubre
Digimon Story: Time Stranger, notas del parche de actualización y cortometraje anime
¿Por qué Persona 3 Reload no sale para Switch 1?
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior SOFA 2025: Crunchyroll anuncia los horarios de los contenidos y eventos que tendrán en Bogotá
No hay comentarios

Lo último

SOFA 2025: Crunchyroll anuncia los horarios de los contenidos y eventos que tendrán en Bogotá
Anime y Manga
Superman vs The Amazing Spider-Man: La batalla del siglo
Cultura POP
Inicia la cuenta atrás para el regreso de Saint Seiya con el inicio de la saga del cielo
Anime y Manga
El capítulo 1162 del manga de One Piece, ha sido atrasado. Te contamos la razón del retraso que preocupa a los fanáticos de Eiichiro Oda
Anime y Manga