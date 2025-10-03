Director de Street Fighter 6 está impactado por la decisión corporativa de cobrar por el ‘streaming’ de la Capcom Cup en 2026

En días pasados reportamos la polémica decisión de Capcom para los ‘streamings’ finales de la Capcom Cup 12 en 2026. Por primera vez en la historia del evento, la porción de la competencia correspondiente al Top 16 adoptará un formato de pago por evento (PPV), similar al utilizado en la Street Fighter League. El costo para acceder a la transmisión de las finales de la Capcom Cup 12 será de 4.000 yenes (aproximadamente $27.13 USD o $105.300 COP a la fecha). Este mismo precio aplicará para la Copa Mundial de la Street Fighter League. Aquellos que deseen ver ambos eventos podrán adquirir un paquete por 6.000 yenes (alrededor de $40.69 o $158.000 COP).

El anuncio recibió como era de esperarse una reacción poco amable por parte de los fanáticos de Street Fighter, en vista que este debería ser un evento para unir a la comunidad, especialmente cuando la mercancía para tales eventos a menudo se vende en el lugar y en línea. El director de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, afirmó vía Twitter/X que no tenía idea de la decisión de Capcom de cobrar a los jugadores para ver las transmisiones, y que él y el productor Shuhei Matsumoto se enteraron mientras estaban en Tokyo Game Show 2025.

It may sound strange, but it's true. Revenue targets and assigned tasks differ fundamentally by department. Even the development team was surprised by this announcement（At least Matsumoto and I were shocked at the venue）That said, since this matter occurred within the same… — TAKA-nakayama (@takaNakayama) October 2, 2025

De acuerdo con algunos comentarios, pagar por transmisiones de eventos relacionados con videojuegos no es necesariamente algo raro en Japón. Pero al hacer lo mismo para sus torneos de Street Fighter, Capcom arriesga alienar a su audiencia occidental, especialmente latinoamericana.

«Muy geniales ustedes al cobrar en Suramérica, exactamente un año después de que la historia más grande de la Copa fue un prodigio chileno que sorprendió a todos», agregó el usuario Raxyz, refiriéndose al jugador chileno de 15 años que terminó en el segundo lugar en la Capcom Cup de este año. Sin embargo, a pesar de las quejas hasta el momento la decisión parece inalterada por el lado de Capcom.