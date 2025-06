Director ejecutivo de Level-5 ve la IA como una herramienta de comunicación, no de creatividad

Hace unos días, una traducción por inteligencia artificial malinterpretó las opiniones de Masahiro Sakurai (Kirby, Super Smash Bros.) sobre la propia IA y su uso en proyectos artísticos, prácticamente favoreciéndola equivocadamente. El director ejecutivo de Level-5, Akihiro Hino, tiene sus propias opiniones al respecto de la IA y el uso que se le da dentro de la compañía, pero también fueron malinterpretadas.

«Actualmente, entre el 80 y el 90% de los juegos se crean con IA», fue la declaración de Hino sacada de contexto para generar dramatismo. Sin embargo, de acuerdo con Nintendo Patents Watch, Hino no está especialmente entusiasmado con la IA como herramienta creativa, aunque reconoce sus usos en la comunicación.

«La creatividad no puede delegarse completamente en la IA; es más bien una herramienta para la comunicación y la mejora de la eficiencia. Por ejemplo, algunos planificadores que no saben dibujar pueden usar la IA para generar bocetos que les ayuden a expresar ideas y facilitar la comunicación con los artistas».

La clave aquí es que la IA es más un asistente, algo que ayuda a hacer en lugar de crear. Como explicó en el caso de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time.

«Pero el contenido generado por la IA no se usará directamente en el juego. La IA puede ayudarnos a gestionar ciertas cosas de forma más eficiente… pero para completar el enorme volumen de juegos, se requiere que los creativos produzcan y dirijan el contenido final».

A pesar del tiempo que tardó en salir Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time y del apoyo de IA como herramienta de comunicación, no de contenido creativo, el juego ha sido un completo y absoluto éxito entre los jugadores. Lo importante es que tanto en el caso de Hino como de Sakurai, una IA no va a reemplazar sus labores como veteranos creativos.