El director Hidetaka Miyazaki explica cómo es The Duskbloods, el nuevo juego de FromSoftware exclusivo para Switch 2

Uno de los juegos que más llamó la atención de la presentación del Nintendo Switch 2 es sin duda The Duskbloods, un exclusivo para esa consola desarrollado por FromSoftware y dirigido por Hidetaka Miyazaki que de inmediato fue considerado por muchos como «una secuela espiritual de Bloodborne«, pero generó decepción cuando se reveló que era en realidad: un título multijugador.

Para aclarar un poco las cosas, su director Hidetaka Miyazaki se sentó a hablar con Nintendo para el blog oficial ‘Voz de los creadores’. Allí explicó cómo nació esta obra y qué es en realidad.

El director comienza explicando que The Duskbloods se presentó originalmente como un juego para la Switch original, pero durante su desarrollo Nintendo les propuso que lo hicieran mejor para la Switch 2. Desde un principio la idea era hacer un título multijugador en el formato PvPvE (jugador contra jugador contra el mundo) en el que los jugadores no solo se van a enfrentar entre sí, sino a los peligros que acechan en los escenarios. Miyazaki dice que siempre quiso hacer un juego de este estilo, pero aclara que FromSoftware no se piensa alejar de los títulos para un solo jugador.

Cuál es la historia de The Duskbloods

Miyazaki aprovecha la entrevista con Nintendo para explicar un poco en que consiste este nuevo mundo. Los jugadores controlaremos personajes conocidos como ‘Bloodsworn’ los cuales tienen un poder increíble que está asociado al consumo de sangre, pero no son vampiros.

Las partidas se desarrollan en un evento conocido como «el Crepúsculo de la humanidad», que lleva a los Bloodsworn a diferentes lugares en diferentes épocas para enfrentarse entre sí y alzarse con la Primera Sangre, cuya función se mantiene envuelta en el misterio.

The Duskbloods saldrá de forma exclusiva para Nintendo Switch 2 en el año 2026.