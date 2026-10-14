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Director de Zero Escape, The Hundred Line y AI: The Somnium Files anuncia de emergencia su nuevo estudio para salvarlo tras la cancelación de su próximo juego

¡Salven a Crash Keys!

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Vivimos un muy mal momento para la industria de los videojuegos. Todos los días tenemos nuevas noticias sobre juegos cancelados, despidos masivos y estudios que cierran. Ahora le tocó el turno al equipo del reconocido escritor y director japonés Kotaro Uchikoshi, cuyo nuevo estudio fue «presentado por sorpresa» en un intento desesperado por salvarlo.

Mediante una larga publicación hecha en su cuenta de Twitter, el desarrollador que ha trabajado en títulos tan queridos como 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors; Zero Escape: Virtue’s Last Reward; y The Hundred Line: Last Defense Academy nos presentó su nuevo estudio Crash Keys. El problema es que no tenía planeado hacerlo aún y se vio obligado a hacerlo debido a una tragedia.

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Kotaro Uchikoshi

Esta es nuestra traducción al español de la parte más relevante de su comunicado.

Hola a todos. ¿Cómo va todo? Honestamente a mi no me va nada bien. ¿Por qué? Porque el juego en el que nuestro equipo había puestos sus corazones y almas durante un año y medio fue cancelado de repente. Perdí mi trabajo de un día para otro.

Debido a esto decidí hacer un anuncio para ver si hay alguien interesado en trabajar con nosotros o invertir en nuestros proyectos. En marzo del año pasado comencé una nueva compañía. Es un estudio especializado en diseño de videojuegos, dirección y narrativa (y entre nosotros, también es una organización secreta dedicada a proteger la paz mundial). Su nombre es Crash Keys.

Mi plan original era revelar Crash Keys cuando anunciaramos nuestro nuevo juego, lo que se supone iba a pasar en 2027. Pero entonces ocurrió este incidente así que tuve que adelantar las cosas y hacerlo publico hoy. Con eso en mente, humildemente les pido un favor. Por favor dennos algo de trabajo

(…)

Los fanáticos de los juegos de Kotaro Uchikoshi lo consideran uno de los mejores autores de historias de ciencia ficción y alaban los giros en la trama de sus trabajos por lo sorprendentes e impactantes que son. Es realmente triste saber que un hombre y un equipo tan talentosos se pueden quedar sin trabajo y nosotros podríamos ser privados de los grandes juegos que aún tienen por hacer.

Esperamos que ese tweet llame la atención de alguna compañía dispuesta a darles la oportunidad que merecen.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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