DiRT 5 será uno de los juegos de lanzamiento para PlayStation 5

Codemasters ha confirmado que DiRT 5 será puesto a la venta junto a PlayStation 5 cuando salga al mercado este 12 de noviembre. En países como el nuestro, la consola llegará una semana después.

Tal como la versión de Xbox Series X, esta edición de nueva generación de DiRT 5 tendrá opciones para resoluciones en 4K y 120 cuadros por segundo y cargas mucho más rápidas. La gran diferencia es que los usuarios de PS5 podrán disfrutar de las funciones de respuesta háptica del control DualSense.

Los fanáticos que compren la versión de PS4 podrán hacer la transición a la nueva consola sin costo alguno. No obstante, no se ha confirmado si ha habido algún cambio respecto a las partidas guardadas que no podrán hacer el traspaso a PS5. Este es un tema que está afectando a varios juegos como Yakuza: Like a Dragon.

“Actualmente, el progreso en las versiones de Xbox podrá ser transferido entre generaciones. Para PlayStation, las creaciones de Playground podrán hacer el traspaso pero otros progresos como monedas, carrera y coleccionables no. Se los haremos saber si esto tiene algún cambio”, comentó Codemasters.

Al no haber un nuevo Need For Speed para este año, y con Gran Turismo y Forza ausentes hasta el 2021, DiRT 5 será el juego de carreras que le dé la bienvenida a la nueva generación.

Vía: Eurogamer