Disco Elysium para móviles es una adaptada reinvención del aclamado RPG

El estudio ZA/UM anunció una adaptación para móviles de Disco Elysium, uno de los mejores RPG de 2019. Llevar Disco Elysium a cualquier parte no sería tan malo en sí mismo, al fin y al cabo también está disponible para Switch. Pero como reveló el director del estudio, Denis Havel, se trata más bien de una reinvención. Este es el tráiler de anuncio del juego para dispositivos Android.

«Pretendemos cautivar al usuario de TikTok con breves dosis de historia, arte y audio cautivadores, creando una forma de entretenimiento completamente nueva y profundamente atractiva», dijo Havel.

Disco Elysium ha sido rediseñado para adaptarse por completo a los hábitos de los usuarios móviles actuales. Esta aventura, rica en narrativa e historia, ha sido optimizada para sesiones de juego cortas, lo que permite a los jugadores sumergirse en ella en cualquier momento y lugar desde sus dispositivos móviles. El director de narrativa, Chris Priestman, afirmó que la versión móvil de Disco Elysium es «lo que los audiolibros desearían ser» y está diseñada para reproducirse en partidas cortas.

¿Cómo lo tomaron los fanáticos del juego? El subreddit oficial está lleno de memes sobre pases de temporada, mecánicas ‘gacha’ y Cuno Coins. No deja de ser curioso que precisamente este juego no tan casual y cargado de lectura, cambie totalmente su enfoque para atraer nuevo público. Lo que sea necesario para que lo conozcan quienes no lo habían hecho antes.