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Disgaea Mayhem: esta es la fecha de lanzamiento del juego en nuestra región

Disgaea Mayhem llegará a PS5, Switch 2 y PC en julio. Conoce los detalles del nuevo Action RPG de NIS America y su edición limitada.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

NIS America ha confirmado oficialmente que el RPG de acción, Disgaea Mayhem, se lanzará en el mercado occidental tras su debut original en Japón y Asia el pasado 29 de enero. En esta nueva entrega, los jugadores podrán tomar el control directo del combate en tiempo real, en lugar de la estrategia por turnos tradicional de la franquicia de Nippon Ichi Software.

¿Cuándo sale Disgaea Mayhem en nuestra región?

El juego contará con una localización total al español.

Se se preguntan cuándo sale Disgaea Mayhem, no se preocupen, ya que, el juego estará disponible desde el jueves 23 de julio para PlayStation 5, Switch, la sucesora Switch 2 y PC a través de Steam. Además del lanzamiento estándar, se anunció una edición limitada que se venderá exclusivamente en la tienda en línea de NIS America por un precio de $99.99 dólares. Este paquete incluye una copia del juego (que será una tarjeta de código en el caso de Switch 2), una caja de colección, un libro de arte, la banda sonora original en formato digipak, un soporte de acrílico y un llavero temático.

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¿Qué sabemos de Disgaea Mayhem?

La historia de Disgaea Mayhem sigue a N.A., un mercenario con debilidad por los dulces, quien es contratado para cumplir los caprichos de pudín de la princesa Tichelle. En cuanto a las mecánicas de juego, los usuarios podrán equipar armas de siete clases distintas, como espadas, armas de fuego, puños y hachas, permitiendo cambiar el estilo de combate de manera dinámica.

A pesar de ya no ser un TRPG, Disgaea Mayhem mantiene los elementos clásicos de progresión de la franquicia. Los jugadores podrán visitar el Mundo de Objetos para fortalecer su equipo, utilizar la reencarnación para mejorar las estadísticas base y participar en la Asamblea de Chocolate Oscuro para aprobar leyes. El objetivo final sigue siendo el crecimiento de los personajes, permitiendo realizar millones de puntos de daño mientras se reclutan demonios icónicos como los Prinnies.

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Vía: Gematsu

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