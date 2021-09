Disney Classic Games Collection agregará Aladdin de SNES y The Jungle Book

En 2019, las consolas de anterior generación y PC recibieron Disney Games Collection: Aladdin and The Lion King. Si bien incluía las versiones de Sega Genesis/Mega Drive y Game Boy de Aladdin, una de las más importantes brillaba por su ausencia: la de SNES desarrollada por Capcom y el mismísimo Shinji Mikami, padre de Resident Evil.

El pasado mes de agosto, un registro de la ESRB reveló la existencia de una nueva versión de dicha colección, incluyendo The Jungle Book y ahora conocida simplemente como Disney Classic Games Collection. No solo incluye todas las versiones de este último juego, sino también la tan conocida de Aladdin para Super Nintendo. Misma adaptada después a Game Boy Advance.

Aladdin aparentemente incluiría ajustes de dificultad, cambios de cámara y sorpresas adicionales. Los otros juegos recibirán actualizaciones para resolución en 1080p, la habilidad de retroceder o acelerar la acción y una función de guardado rápido.

Esta es la lista completa de juegos en la colección:

Disney’s Aladdin: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive

Disney’s Aladdin – Final Cut: Sega Mega Drive

Disney’s Aladdin – Demo Version: Sega Mega Drive

Disney’s Aladdin – Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Lion King: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive

Disney The Lion King – Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Jungle Book: SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

Todavía no es del todo claro si los propietarios de Disney Games Collection: Aladdin and The Lion King recibirán una actualización gratuita cuando Disney Classic Games Collection salga en noviembre. O si por el contrario se venderá por separado como un producto diferente.

Fuente: Vooks