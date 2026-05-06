Disney dijo tantas maravillas sobre Fortnite en su reporte financiero que estamos creyendo que de verdad planea comprar Epic Games

Disney ha sido uno de los mayores aliados de Epic Games en los últimos años y solo hay que dar una breve mirada a Fortnite para darse cuenta. No es solo por la gran cantidad de ‘skins’ que hay de propiedades de Disney, Star Wars, Marvel y otras franquicias con las que la casa de Mickey Mouse se quedó cuando adquirío a Fox, sino por todo lo que se está gestando en el juego: planes para todo un universo de juegos, eventos especiales y más. Es por eso que hay tantos rumores que dicen que Disney estaría planeando comprar Epic Games. De hecho, ya hicieron una inversión de 1.5 mil millones de dólares en esa empresa de videojuegos.

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Durante el reporte financiero del segundo trimestre de 2026, el nuevo CEO de Disney Joe D’Amaro habló «bellezas» sobre Epic Games. Celebró que la temporada de Los Simpson en Fortnite fue jugada por más de 80 millones de personas por más de 780 millones de horas y dijo que ese juego está ayudando a introducir la propiedades de Disney a las audiencias más jóvenes. También explicó que planean seguir haciendo ‘crossovers’ para «promocionar sus franquicias, expandir sus narrativas y desarrollar nueva propiedad intelectual».

Esas palabras no suenan a un CEO que está tratando de justificar una inversión controversial a sus accionistas —después de todo, la más grande inversión de la compañía en Epic Games fue ya hace un par de años— sino la de alguien que está preparando a su audiencia para soltar en el futuro la noticia de que van a comprar a los dueños de Fortnite.

Por más que se empeñen en negarlo —y tienen un ejército de abogados dedicado a ello— Disney es una compañía con fuertes tendencias monopolísticas que no solo tiene interés en adueñarse de las propiedades intelectuales y empresas de entretenimiento más lucrativas del mundo, sino en adueñarse de todas. El mundo de los videojuegos es uno en el que nunca ha competido con seriedad, y adueñarse de Epic Games los ayudaría a entrar de nuevo con una fuerza temible. Puede que Epic Games no le haga mella a Steam, pero el poder que tendrían solo gracias a Fortnite y el motor Unreal sería tremendo.

El hecho de que Epic Games está «aligerando la carga» despidiendo cientos de empleados y aumentando los precios puede significar que están tratando de verse más atractivos al prospecto de una compra. También sabemos que hay planes de lanzar un modo de juego temático de Disney y que sería una especie de ‘extraction shooter’ que busca promocionar las marcas de esa empresa.

La verdad, esperamos que esto no ocurra. Epic Games no tiene nuestro cariño, pero preferimos a esta empresa independiente que perteneciendo a una megacorporación global que cada vez tiene más poder sobre el mundo del entretenimiento.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.