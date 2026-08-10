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Disney Epic Mickey: Rebrushed despliega su pincel en dispositivos iOS y Android

Pinceladas creativas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

THQ Nordic Mobile y el desarrollador Snapshot Games lanzarán Disney Epic Mickey: Rebrushed para iOS a través de la App Store y Android a través de Google Play el 16 de septiembre por $16 USD, anunciaron las compañías. Disney Epic Mickey: Rebrushed se lanzó inicialmente para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam y GOG, y llegará a Switch 2 el 6 de octubre.

Desarrollado originalmente por Purple Lamp, este ‘remake’ del clásico de Disney para Wii ha sido completamente optimizado y adaptado para dispositivos móviles por Snapshot Games. Epic Mickey: Rebrushed lleva a Mickey Mouse a un viaje épico a través de Wasteland, un reino poblado por personajes olvidados de Disney. Armados con un pincel mágico, los jugadores manejan el poder de la pintura y el disolvente para crear, modificar y explorar. Cada decisión cuenta, ya que pintar elementos del camino o eliminar obstáculos altera el entorno y cambia la narrativa, permitiendo a los jugadores definir su propio camino heroico.

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La adaptación para móviles se ha diseñado meticulosamente para garantizar una experiencia de juego premium en cualquier lugar. Controles intuitivos en pantalla diseñados para que pintar, eliminar obstáculos y jugar plataformas sea una experiencia fluida y táctil. Lleva el mundo reinventado de Wasteland a tu bolsillo, ofreciendo una recreación rica y visualmente fiel del ‘remake’ de consola a donde sea. El juego incluye la campaña completa para un jugador, sin concesiones, con personajes clásicos como Oswald el Conejo Afortunado.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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