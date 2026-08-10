Disney Epic Mickey: Rebrushed despliega su pincel en dispositivos iOS y Android

THQ Nordic Mobile y el desarrollador Snapshot Games lanzarán Disney Epic Mickey: Rebrushed para iOS a través de la App Store y Android a través de Google Play el 16 de septiembre por $16 USD, anunciaron las compañías. Disney Epic Mickey: Rebrushed se lanzó inicialmente para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam y GOG, y llegará a Switch 2 el 6 de octubre.

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Desarrollado originalmente por Purple Lamp, este ‘remake’ del clásico de Disney para Wii ha sido completamente optimizado y adaptado para dispositivos móviles por Snapshot Games. Epic Mickey: Rebrushed lleva a Mickey Mouse a un viaje épico a través de Wasteland, un reino poblado por personajes olvidados de Disney. Armados con un pincel mágico, los jugadores manejan el poder de la pintura y el disolvente para crear, modificar y explorar. Cada decisión cuenta, ya que pintar elementos del camino o eliminar obstáculos altera el entorno y cambia la narrativa, permitiendo a los jugadores definir su propio camino heroico.

La adaptación para móviles se ha diseñado meticulosamente para garantizar una experiencia de juego premium en cualquier lugar. Controles intuitivos en pantalla diseñados para que pintar, eliminar obstáculos y jugar plataformas sea una experiencia fluida y táctil. Lleva el mundo reinventado de Wasteland a tu bolsillo, ofreciendo una recreación rica y visualmente fiel del ‘remake’ de consola a donde sea. El juego incluye la campaña completa para un jugador, sin concesiones, con personajes clásicos como Oswald el Conejo Afortunado.