Videojuegos

Este es Disneyland Game Rush, el modo de juego de Fortnite basado en los parques de Disney

¿No pueden ir a Disneylandia en California? Pueden hacerlo desde Fortnite.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

A comienzos de año les informamos que Disney y Epic Games estaban trabajando en «un universo de juegos conectado a Fortnite«. Finalmente podemos ver de qué estaban hablando. Muy pronto podremos jugar en una isla del Modo Creativo de Fortnite llamada Disneyland Game Rush (algo así como «Festival de juegos de Disneylandia») que estará llena de actividades inspiradas en atracciones de los parques de Disney como la Mansión encantada, la Montaña espacial y de franquicias presentes en ellos como Star Wars, Guardianes de la Galaxia e Indiana Jones.

De acuerdo al reportaje exclusivo de IGN, el mapa principal está modelado en base a los parques de Disney en California y tiene los puntos de interés más llamativos de los escenarios reales, incluyendo el icónico castillo de la Bella durmiente.

- Publicidad -

Desde este ‘hub’ podemos acceder a diferentes atracciones. Entre las que se han revelado se encuentran:

  • Búsqueda de objetos en la Mansión encantada
  • Carrera en la Montaña espacial
  • Circuito de Indiana Jones
  • Misión de Guardianes de la Galaxia
  • Enfrentamiento contra los Stormtroopers de Star Wars
  • Minijuego de los robots araña

Al explorar el mapa y participar en las atracciones de Disneyland Game Rush podremos conseguir cosméticos dorados celebratorios de los 70 años de Disney para usar en Fortnite.

Disneyland Game Rush estará disponible desde el jueves 6 de noviembre de 2025. Pueden acceder buscando la isla en el menú de Fortnite o usando el código 4617-4819-8826.

Más de Fortnite en GamerFocus

 Este es Disneyland Game Rush, el modo de…
Cuándo llega la skin de Krusty el payaso…
Cómo completar todas las misiones de ‘Historias de…
Fecha y hora del evento de la mariposa…
Cómo conseguir gratis el planeador de Kodos y…
‘Homero el malo’ y ‘estúpido y sensual Flanders’…
Cuándo llega la skin de Krusty el payaso a Fortnite
PlayStation podría estar preparando la ‘compra cruzada’ entre PC y PS5, según un símbolo oficial
Mortal Kombat: Legacy Kollection recibe su primera actualización para corregir errores del lanzamiento
Después de GTA London, es improbable que Grand Theft Auto vuelva a salir de Estados Unidos
Los jugadores gastan dos veces más en remakes que en remasterizaciones, de acuerdo con investigación
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Cuándo llega la skin de Krusty el payaso a Fortnite
No hay comentarios

Lo último

One Piece: estos son los que dan vida a Ace y Bon Clay en el live action
Cine y TV
Aquí tienen el nuevo tráiler en español de la película Five Nights at Freddy’s 2
Cine y TV
Así es el DLC de Dragon Ball Z para Minecraft
Videojuegos
La tercera temporada de Oshi no Ko ya tiene fecha de estreno
Videojuegos