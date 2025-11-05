Este es Disneyland Game Rush, el modo de juego de Fortnite basado en los parques de Disney

A comienzos de año les informamos que Disney y Epic Games estaban trabajando en «un universo de juegos conectado a Fortnite«. Finalmente podemos ver de qué estaban hablando. Muy pronto podremos jugar en una isla del Modo Creativo de Fortnite llamada Disneyland Game Rush (algo así como «Festival de juegos de Disneylandia») que estará llena de actividades inspiradas en atracciones de los parques de Disney como la Mansión encantada, la Montaña espacial y de franquicias presentes en ellos como Star Wars, Guardianes de la Galaxia e Indiana Jones.

De acuerdo al reportaje exclusivo de IGN, el mapa principal está modelado en base a los parques de Disney en California y tiene los puntos de interés más llamativos de los escenarios reales, incluyendo el icónico castillo de la Bella durmiente.

Desde este ‘hub’ podemos acceder a diferentes atracciones. Entre las que se han revelado se encuentran:

Búsqueda de objetos en la Mansión encantada

Carrera en la Montaña espacial

Circuito de Indiana Jones

Misión de Guardianes de la Galaxia

Enfrentamiento contra los Stormtroopers de Star Wars

Minijuego de los robots araña

Al explorar el mapa y participar en las atracciones de Disneyland Game Rush podremos conseguir cosméticos dorados celebratorios de los 70 años de Disney para usar en Fortnite.

Disneyland Game Rush estará disponible desde el jueves 6 de noviembre de 2025. Pueden acceder buscando la isla en el menú de Fortnite o usando el código 4617-4819-8826.