Anunciaron Dissidia Duellum, un nuevo juego de Final Fantasy que los fanáticos están rechazando

El próximo juego de la popular franquicia de Square Enix no parece ser lo que los fanáticos de la serie quieren. La compañía japonesa y el estudio NHN Play Art anunciaron Anunciaron Dissidia Duellum Final Fantasy, un nuevo juego móvil gratis en el que podremos controlar a los personajes de todos los juegos de la saga en un escenario moderno inspirado en Tokio. Aunque la acción y los gráficos no lucen mal, el pésimo récord de Square Enix con los juegos móviles y lo diferente que es de otras entregas de la sub serie Dissidia han hecho que los jugadores muestren desagrado hacia la revelación en redes sociales y foros.

Pueden ver el tráiler del anuncio a continuación. Este revela varios de los personajes que podremos controlar y algunos de los atuendos modernos que pueden vestir.

Dissidia Duellum Final Fantasy será un juego de arenas de combate tres contra tres en las que los jugadores compiten por derrotar primero a un jefe. Los personajes que controlemos pueden ser de cuatro tipos distintos —Rango, Cuerpo a cuerpo, Apoyo, Agilidad— y lo primero que deben hacer es derrotar a los monstruos que se encuentran cerca a los cristales en el mapa para purificarlos y ganar ‘Valentía’. Entre más Valentía tengan, más daño le podrán hacer al jefe.

Los personajes revelados hasta el momento son el Guerrero de la Luz (FFI), Kain Highwind (FFVI), Krile Mayer Baldesion (FFV), Terra Branford (FFVI), Cloud Strife (FFVII), Rinoa Heartilly (FFVIII), Zidane Tribal (FFIX), Lightning (FFXIII), Gaia (FFXIV) y Prompto (FFXV).

A pesar del claro ‘fanservice’ los fanáticos no están contentos con el anuncio de Dissidia Duellum Final Fantasy y no se han ahorrado palabras al respecto. Muchos de los comentarios en idiomas como inglés, japonés y español se quejan porque el nuevo Dissidia no será un juego de combates más similares a los de las entregas de PSP y otros se burlan tratando de adivinar cuándo durará el juego operativo. Square Enix es infame por el poco apoyo que da a sus juegos móviles, apagando los servidores dejando que «mueran» rápidamente —en algunos casos en menos de un año— lo que no da confianza a los potenciales jugadores.

De todos modos, esta clase de juegos suele encontrar un pequeño pero fiel grupo de fanáticos. Vamos a ver cómo le va cuando salga para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android en 2026.