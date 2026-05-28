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DK, ¡Donkey Kong! El plataformas 3D Donkey Kong 64 finalmente lleva su rap a Nintendo Switch Online + Expansion Pack

La familia –Kong– es lo más importante.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Pedido desde hace mucho tiempo, finalmente los seguidores del chango más famoso de los videojuegos podrán disfrutar en Nintendo Switch Online + Expansion Pack –para Switch y Switch 2– de Donkey Kong 64 a partir del 3 de junio a las 8:00 pm, anunció Nintendo con el característico rap tan popular gracias al juego de Rare de 1999.

Podrás unirte al equipo de DK mientras escalan, nadan y saltan por zonas peligrosas y llenas de puzles, aprovechando sus habilidades especiales y mejoras. Busca objetos coleccionables y juega a minijuegos disparatados en solitario, o enfréntate a tus amigos en arenas de batalla en pantalla dividida para cuatro jugadores (se requieren controles y accesorios adicionales para el modo multijugador).

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Donkey Kong 64 comienza con el regreso de K. Rool para otra de sus malvadas conquistas de la isla Kong. Nuestro peludo héroe Donkey Kong, el líder de la familia, debe enfrentarse a K. Rool y los Kremlings, recuperar sus Plátanos Dorados y salvar su tierra natal de una destrucción segura. Elige entre DK, Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong y Chunky Kong, juega en solitario en una aventura altamente ‘collectathon’ o con amigos en arenas de batalla competitivas.

El rap de Donkey Kong también apareció en la película de Super Mario Bros. cuando Donkey Kong hizo su primera aparición. Sin embargo, su compositor Grant Kirkhope no fue acreditado en la película, a pesar de que otras canciones sí recibieron los créditos correspondientes. Tiempo de corregir eso.

🍌

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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