DLC de Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche llega con su desatada locura el mismo día que la versión para Switch 2

El próximo DLC de Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche no estará disponible hasta dentro de un mes, pues dicho contenido que trae de vuelta a Gotham al Joker y a Harley Quinn aterrizará junto con la versión para Nintendo Switch 2 el próximo 18 de septiembre del 2026. Únicamente reservando la versión física Deluxe Edition para Switch 2 y hasta agotar existencias, recibirás junto con el juego una minifigura retro de regalo que está inspirada en Batman: The Video Game para NES (1989, Sunsoft), el del traje púrpura.

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El DLC ‘Mayhem Collection’ estará disponible también el 18 de septiembre y viene incluido para quienes adquirieron –o adquieran– la Deluxe Edition de Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche.

El contenido descargable incluye al Joker y a Harley Quinn como personajes jugables, cada uno con sus propias habilidades y artilugios, además de una nueva misión de historia, un nuevo Modo Caos, nuevos atuendos para los personajes jugables originales, nuevos objetos para la Batcueva y un nuevo Batmóvil.

Embárcate en una aventura que comienza con los orígenes de Batman: un joven Bruce Wayne entrena con la Liga de las Sombras, se convierte en el héroe de Gotham City y forma una nueva familia de aliados con Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing y Batgirl. Enfréntate a una amenaza cada vez mayor proveniente de la galería de villanos de Batman: el Joker, el Pingüino, Mr. Freeze, Hiedra Venenosa, Bane y muchos más.

Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche se lanzó inicialmente el 22 de mayo para PC, PS5 y Xbox Series X/S.