Así serán los DLC gratis de Astro Bot con nuevos robots basados en más juegos

El juego de Team Asobi es una absoluta maravilla. Uno de los pocos juegos a los que le hemos dado una nota perfecta. Si hay un defecto en el juego es que cuando lo terminamos, quedamos con ganas de más. Afortunadamente, está confirmado que Astro Bot tendrá DLC gratis y ya sabemos cómo serán.

En una entrevista con Quest Daily —que pueden ver aquí— Nicolas Doucet, director de Team Asobi— confirmó que están trabajando en contenido descargable para el juego.

Definitivamente habrán DLC para Astro Bot y todos serán gratis. Se tratará de niveles cortos de ‘speedrun’ que nos piden pasarlos lo más rápido posible para rescatar nuevos robots especiales que no aparecieron en el juego original. Tendrán tableros de clasificación.

¿Cuándo salen los DLC gratis de Astro Bot?

Doucet no dijo exactamente cuál será la fecha, pero confirmó que será este mismo año. Tendremos más del pequeño robot antes de que termine 2024.

¿Cuáles serán los robots especiales que aparecerán en los DLC?

Aunque no están confirmados, los créditos del juego sugieren que podrían ser personajes inspirados en Stellar Blade, Rayman, Beyond Good & Evil, Assassin’s Creed, Rise of the Ronin y Croc. No descartamos que hayan aún más, pero no esperen que ninguno de ellos pertenezca a franquicias de Square Enix.