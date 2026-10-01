El DLC gratis ‘Extended operations’ de 007 First Light agrega el modo juego nuevo+, modo foto, nuevas misiones y más novedades

Uno de los mejores juegos del año acaba de recibir un paquete de contenido gratis con mejoras solicitadas por los jugadores y novedades que lo hacen mucho más rejugable. El DLC Extended Operations agrega al juego de James Bond 007 First Light un nuevo modo de dificultad, un modo foto, nuevas misiones TacSim y el esperado modo Nuevo juego+ que nos permite volver a comenzar la aventura con algunas de las mejoras y objetos que conseguimos en nuestras anteriores partidas.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de 007 First Light. Seguir

Pueden ver el tráiler de este DLC gratuito a continuación.

El modo Nuevo juego+ se desbloquea —obviamente—al terminar el juego y podemos volver a jufar la partida con los trajes personalizados y gadgets conseguidos. Junto a este conseguimos también la nueva dificultad 00, en la que los enemigos reaccionan más rápido, ciertos guardias son reemplazados con tipos más duros y el uso de los gadgets queda restringido si estamos a la vista de los enemigos. Podemos morir de solo dos golpes y tenemos un ventana de contraataque y esquiva mucho más ajustada.

Ah sí, también tendremos tres nuevos trajes para Bond.

Tras la llegada del DLC gratis encontramos dos nuevas misiones para el modo TacSim de 007 First Light. La primera es Protocolo Valhalla, en la que debemos recorrer diferentes rutas de Eslovaquia en un Aston Martin Valhalla lleno de armamento para llegar a la meta en el mejor tiempo posible.

También tenemos otra misión en La Perla, Vietnam, donde debemos infiltrarnos en la villa para recuperar documentos clasificados. Lo mejor es que podemos usar el arsenal completo de la campaña principal.

También tenemos por fin el deseado Modo Foto que nos permite parar la acción en cualquier momento para controlar la cámara, brillo, agregar filtros y todas esas cosas a las que ya estamos acostumbrados.

Junto con el DLC también tenemos algunas mejoras para el juego base de 007 First Light como mejor animación para el manejo de armas y la posibilidad de ser arrojados de las plataformas por los enemigos.

Estamos seguros que en el futuro vamos a recibir más contenido para este títulos.

007 First Light está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store. También saldrá una versión para Nintendo Switch 2 en marzo de 2027.