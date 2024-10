El DLC Mea Culpa de Blasphemous 2 es más de lo mismo… y eso es bueno

Uno de mis juegos favoritos de 2023 fue la excelente secuela de un ya de por sí maravilloso metroidvania del estudio The Game Kitchen. Blasphemous 2 tiene una excelente jugabilidad, arte perfecto, una historia misteriosa, genial banda sonora y es por eso que decir que el DLC Mea culpa es «más de lo mismo» no es ningún insulto, es un gran cumplido.

Este contenido descargable agrega al juego dos nuevas áreas, pero la misión que nos llevará a recuperar el arma icónica del primer juego pone a perseguir a una mujer de fango llamada Hilaria por todo el mapa, llevándonos a conocer nuevos cuartos, enemigos y retos en zonas ya conocidas.

Entre los nuevos enemigos también encontramos un nuevo tipo de objetos que dominará todos los escenarios que encontremos: ánforas que —al ser golpeadas— harán que ciertas plataformas aparezcan y desaparezcan. Esto nos obligará a perfeccionar el arte de golpear en el aire antes de dar un doble salto o un impulso aéreo. También podemos encontrar una nueva habilidad oculta, el paso quebrado. Esta nos permitirá caminar sobre nuevas plataformas que, de otra forma, se rompen tan pronto ponemos un pie en ellas. Por último, hay un nuevo tipo de espinas que solo pueden ser atravesadas usando uno de los movimientos especiales de la espada Mea Culpa. En combinación, estos tres nuevos elementos crean excelentes retos de saltos que exigen un buen nivel de habilidad de parte de los jugadores.

La primera de las dos nuevas zonas del DLC Blasphemous 2 se llama Gélido reposo y nos lleva a un campo de nieve que oculta un convento abandonado. La segunda es una nueva área entre las torres llamada Vigilia eterna. La verdad es que quedé un poco decepcionado con estos escenarios. Su diseño a nivel jugable es excelente, pero visualmente no son tan llamativos. Con la excepción de cuartos específicos como aquel en que luchamos contra una monja gigante, son demasiado similares a otras áreas que ya conocíamos. La música que las acompaña es excelente —como cabe esperar del gran compositor Carlos Viola— pero no me pareció tan llamativa como la del juego base.

También siento que depende demasiado de los nuevos cuartos y conexiones agregados a zonas como Coro de las Zarzas y Dédalo de bajamar. Aunque el diseño de estas expansiones es muy bueno y crea nuevos atajos en el mapa, tener que recorrer lugares que resultan tan familiares a nivel visual para acceder a las mejores partes del nuevo contenido no resulta tan agradable.

Todo por una vieja espada

Hasta ahora he sido muy duro con Mea Culpa, pero la verdad es que esos problemas pasan a segundo plano porque este DLC de Blasphemous 2 nos da más Blasphemous 2 y eso es genial. El combate sigue siendo excelente, los enemigos son más variados y hay muchos más secretos que descubrir.

Los dos nuevos jefes también son muy buenos. La primera es una monja gigante que resulta visualmente impactante y nos exige movernos con muchas precisión. El otro es un guerrero muy fuerte y veloz que debemos enfrentar un par de veces. No es tan llamativo en su diseño, pero nos pondrá a sufrir si queremos derrotarlo. Afortunadamente no es tan difícil como Eviterno.

Pero el plato fuerte del DLC es el regreso de la espada Mea Culpa. Sus movimientos especiales son muy similares a los de Ruego al Alba, pero con excelentes adiciones como un proyectil, la capacidad de atravesar espinas y una ‘activación’ de gran poder.

La Mea Culpa también nos da la posibilidad de sacar el tercer final del juego. Este y los misterios que se ocultan detrás del Hermano Asterion le dan suficiente material a los aficionados a analizar el ‘lore’ de esta saga’ para estar ocupados por mucho tiempo.

¿Vale la pena el DLC Mea Culpa de Blasphemous 2?

Aunque disfruté mucho del nuevo contenido —especialmente de los retos de plataformas y los combates contra los dos nuevos jefes— la verdad es que este DLC me dejó con ganas de más. Las nuevas áreas no resultan tan especiales y la Mea Culpa es mecánicamente muy similar a otra arma que ya teníamos. También siento que no está muy bien implementado con el desarrollo del juego base y puede «interrumpir» la historia del enfrentamiento contra la Cofradía.

Pero si son completistas o simplemente quieren «más Blasphemous 2«, deben comprar este sin duda alguna. Puede que sea más de lo mismo, pero es más de algo muy bueno. También es una excelente excusa para acompañar al penitente por unas tres o cuatro horas más.

Esta reseña está hecha con una copia digital del DLC Blasphemous 2 ‘Mea culpa’ para PC mediante Steam suministrada por Team17. Este juego también estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y Nintendo Switch a partir del 31 de octubre de 2024.

