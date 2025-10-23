En el DLC Mysteria Ecclesiae de Kingdom Come Deliverance II debemos investigar un misterio en un monasterio – fecha, tráiler y nuevos detalles

Kingdom Come Deliverance II —cuya reseña pueden encontrar aquí— Es considerado uno de los mejores juegos de 2025, es un firme cantidato a ‘GOTY’ en los próximos The Game Awards y está a punto de volverse aún mejor. El estudio Warhorse y la distribuidora Deep Silver anunciaron nuevos detalles sobre el segundo DLC del juego llamado ‘Mysteria Ecclesiae’, incluyendo la fecha en que estará disponible.

Este nueva aventura lleva a Henry al monasterio de Sedletz como asistente del renombrado sanador Sigismund Albicus, para investigar una plaga mortal que está asolando a los hombres santos. Pronto descubrirá una conspiración más grande de lo que hubiera pensado. Pueden ver el tráiler siguiendo este enlace.

En este DLC también podremos conseguir un nuevo atuendo, armas, pociones, libros y ampliar los conocimientos y habilidades.

El DLC Mysteria Ecclesiae de Kingdom Come: Deliverance II se pondrá a la venta el martes 11 de noviembre de 2025 para PS5, Xbox Series X|S y PC. Los propietarios de la Gold Edition o el Expansion Pass recibirán automáticamente el nuevo contenido, pero si tienen la versión estándar tendrán que comprarlo por aparte.

Este es solo el segundo de los tres paquetes de historias DLC que llegarán al juego. El tercero vendrá en 2026.